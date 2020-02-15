AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس عامل وسائق يتاجران فى الهيروين بالتبين

السبت 15/فبراير/2020 - 02:27 ص
المتهمان عقب ضبطهما
المتهمان عقب ضبطهما
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة التبين و15 مايو الجزئية، حبس عامل وسائق، 4 ايام على ذمة التحقيقاتن لاتهامهما بحيازة كمية من الهيروين قبل ترويجها على عملائهما بدائرة القسم.

وكانت قد تمكنت مباحث قسم شرطة التبين من ضبط عامل وسائق حــــــال إستقلالهما توكتوك ملك وقيادة الثاني بميدان تبين البلد دائرة القسم، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من الهيروين وزنت 250 جراما ومبلغ مالي 400 جنيه وعدد 2 هاتف محمول .

وبمواجهتهما بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط ، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد  الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وأقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص ويدعى / ح  م أ ـ والمقيم بمنطقة الشوبك الشرقي ـ الصف / جيزة  ( جار تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه ) نظير مبلغ مالي 22,000 ألف جنيه ، تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التى قررت السابق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس تاجر مخدرات سقط بـ كيلو فودو

حبس شخصين لنصبهما على المواطنين باستخدام تمثال فرعونى مقلد

حبس عاطل لاتجاره فى الحشيش بالشرابية

حبس شخصين لحيازتهما حشيش بميدان رمسيس

ضبط بـ 560 جرام هيروين.. حبس عاطل يتاجر فى المواد المخدرة بالمرج

حبس عاطل لاتجاره فى الهيروين بالشرابية

ترشيحاتنا

كهربا يتلاعب بمدافعي المصري.. وأجاي يضيف الهدف الثاني للأهلي

رد فعل تركي آل الشيخ على فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

بعد الفوز على الترجي .. جماهير الزمالك تخطف "عريس من عروسته" بالمهندسين

فريد الأطرش يعيد مريضة للحياة بعد دخولها فى غيبوبة.. فيديو

حكم صلاة الرجل مع زوجته في المنزل وترك جماعة المسجد.. الإفتاء توضح

فرمان مهم من سيد عبدالحفيظ قبل مواجهة الزمالك فى السوبر المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الكمامات الطبية وفوبيا كورونا تهيمن على أسبوع الموضة في لندن.. صور

بملابس سوداء ومكياج.. ماجد المصرى لزوجته: كل سنة وانتى حبيبة قلبى

"بوكيه الدجاج".. فكرة غير تقليدية للاحتفال بـ الفلانتين.. شاهد