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اقتصاد

النفط يرتفع أكثر من 1% بفعل آمال في انتعاش الطلب

السبت 15/فبراير/2020 - 05:27 ص
النفط
النفط
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محمد صبيح - وكالات
ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، محققة أول مكاسبها الأسبوعية منذ أوائل يناير، مع مراهنة المستثمرين على أن تأثير فيروس كورونا سيكون قصير الأجل، وتعلقهم بالأمل في مزيد من إجراءات التحفيز من البنك المركزي الصيني لمعالجة أي تباطؤ اقتصادي.

وصعد خام برنت 98 سنتا بما يعادل 1.74 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 57.32 دولار للبرميل. وزاد الخام 5.23 بالمئة منذ الجمعة الماضية، في أول مكاسبه الأسبوعية خلال ستة أسابيع.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 63 سنتا أو 1.23 بالمئة لتغلق على 52.05 دولار للبرميل. وبلغت الزيادة الأسبوعية 3.44 بالمئة.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه، في مذكرة ”عملية التسييل الهائلة التي دفعت الأسعار للانخفاض بشدة الشهر الماضي من المرجح أنها اكتملت لتحل محلها عملية شراء فضلا عن تغطية مراكز مدينة من المضاربين الذين دخلوا السوق حديثا. 

تراجع برنت حوالي 15 بالمئة منذ بداية السنة لعوامل منها بواعث القلق من أن يضر الفيروس بالاقتصاد العالمي. وتوفي أكثر من 1380 شخصا بسبب الفيروس في الصين.

وتحسنت معنويات السوق مع إعادة فتح مصانع في الصين وقيام الحكومة بتخفيف السياسة النقدية بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
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