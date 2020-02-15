AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فحص 1638 مواطنا من قرية حديدون بدراو أسوان بقافلة طبية مجانية

السبت 15/فبراير/2020 - 03:06 ص
فحص 1638 مواطن بأسوان
فحص 1638 مواطن بأسوان
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح

تواصل مديرية الصحة بأسوان تنظيم قوافلها الطبية المجانية حيث شهدت قرية حديدون التابعة  لمركز دراو تنفيذ أعمال القافلة على مدار يومين .


ونجحت القافلة في إجراء الكشف المجاني لـ 1638 مواطنًا من أهالي القرية وسط مشاركة كبيرة منهم للإستفادة من التخصصات الطبية المختلفة التى توفرها القافلة



ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة أن هذه القافلة تأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة )، مضيفا أن فعاليات هذه القوافل تهدف إلى توفير الخدمات الطبية
المجانية للمواطنين وخاصة في المناطق البعيدة والنائية.


وأشار "حنفى"، إلى أن فعاليات القافلة الطبية تضمنت توفير الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة



وتابع أن القافلة الطبية نجحت فى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ، بجانب عقد ندوات توعية تثقيف صحى لأكثر من 363 سيدة بالمكان حيث إنه تم أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة مرضية بالمجان .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكشف على 1393 مواطنا في قافلة طبية بوادي أسوان .. صور

صحة أسوان: الكشف على 1573 مواطنا ضمن قافلة بقرية الكلح .. صور

فحص 1719 مواطنا بالمجان فى قوافل طبية بأسوان

فحص 2231 مواطناً في قافلة طبية بقرية الصدقية بـ كوم أمبو.. صور

فحص 1575 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقرية المنار فى أسوان .. صور

إجراء الكشف الطبى لـ 1882 مواطنا بالقافلة المجانية بالغوالية فى أسوان.. صور

ترشيحاتنا

صدمة كبرى.. حرمان مانشستر سيتي من اللعب بدوري أبطال أوروبا عامين

وليد صلاح الدين: الأهلي والزمالك أفضل فريقين في إفريقيا

خبير أمني: التدخل التركي في ليبيا كان بإيعاز من دولة كبرى.. فيديو

فيفي عبده تحتفل بعيد الحب.. صورة

الفرق بين المصاب الفعلي بالكورونا وحامل الفيروس.. طبيب أمراض صدرية يوضح

مرتضى منصور يكشف خدعته لخطف السوبر الإفريقي من الترجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الكمامات الطبية وفوبيا كورونا تهيمن على أسبوع الموضة في لندن.. صور

بملابس سوداء ومكياج.. ماجد المصرى لزوجته: كل سنة وانتى حبيبة قلبى

"بوكيه الدجاج".. فكرة غير تقليدية للاحتفال بـ الفلانتين.. شاهد