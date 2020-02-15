فحص 1638 مواطنا من قرية حديدون بدراو أسوان بقافلة طبية مجانية

تواصل مديرية الصحة بأسوان تنظيم قوافلها الطبية المجانية حيث شهدت قرية حديدون التابعة لمركز دراو تنفيذ أعمال القافلة على مدار يومين .



ونجحت القافلة في إجراء الكشف المجاني لـ 1638 مواطنًا من أهالي القرية وسط مشاركة كبيرة منهم للإستفادة من التخصصات الطبية المختلفة التى توفرها القافلة .

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة أن هذه القافلة تأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة )، مضيفا أن فعاليات هذه القوافل تهدف إلى توفير الخدمات الطبية

المجانية للمواطنين وخاصة في المناطق البعيدة والنائية.

وأشار "حنفى"، إلى أن فعاليات القافلة الطبية تضمنت توفير الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة.

وتابع أن القافلة الطبية نجحت فى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ، بجانب عقد ندوات توعية تثقيف صحى لأكثر من 363 سيدة بالمكان حيث إنه تم أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة مرضية بالمجان .







