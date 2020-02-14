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أكاديمي: فريق مفاوضات سد النهضة جنود مجهولون يحافظون على حقوق مصر المائية.. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:40 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور أحمد شحاتة أستاذ الجغرافيا بكلية الدراسات الأفريقية العليا، إن مصر لم ولن تهدر قطرة من مياه النيل وليس كما يشاع في التقرير الذي يتهم مصر بإهدار مياه النيل، موضحًا أن المزارع المصري أكثر المزارعين حرصا على المياه عالميا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مسألة ملء سد النهضة  في الفترة الحالية أخطر من مسألة التشغيل.

وتابع الدكتور أحمد شحاتة أن فريق المفاوضات جنود مجهولين يجاهدون من أجل الحفاظ على حقوق مصر المائية، مؤكدا أن مصر لن تفرط فى قطرة مياه واحدة.

وأشار إلى أنه قد نتأثر هذا العام بنقص من المياه الواردة من النيل بمقدار 12.5 مليار متر مكعب من المياه.
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