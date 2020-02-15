تعرف علي مواعيد الأنشطة الرياضية بكلية التربية عين شمس

أعلنت اللجنة الرياضية بكلية التربية جامعة عين شمس عن أولى أنشطة الاتحاد بعد اجازة نصف العام، ببدء فعاليات الأنشطة الرياضية حجز مسابقتي :

(تنس الطاولة - الكرة الطائرة) وذلك من يوم الأحد القادم الموافق 16-2 وحتى الثلاثاء 18-2 على أن يكون الحجز بإحضار الطالب لصورة الكارنية والبطاقة الشخصية في مكتب الاتحاد بداية من غدًا وحتي إكتمال العدد .





- الجوائز لمسابقة تنس الطاولة : (200 جنيهًا المركز الأول /150 جنيهًا للمركز الثاني / 100 جنيهًا للمركز الثالث) .





قوانين المسابقة :

تقام الدورة من شوطين كل شوط من 10 نقاط .

الالتزام بالقرعة وقرارات التحكيم .





- جوائز الكرة الطائرة : (300 جنيهًا للفريق الأول / 240 جنيهًا للفريق الثاني / 180 جنيهًا للفريق الثالث) .





قوانين المسابقة :

تقام الدورة بين فريقين من ثلاث أشواط .

يحتوي كل فريق علي 5 لاعبين ولاعب إضافي .

الالتزام بتعليمات الحكم وعدم الاعتراض على قرارات التحكيم .