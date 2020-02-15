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تعليم

تعرف علي مواعيد الأنشطة الرياضية بكلية التربية عين شمس

السبت 15/فبراير/2020 - 05:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت اللجنة الرياضية بكلية التربية جامعة عين شمس عن أولى أنشطة الاتحاد بعد اجازة نصف العام، ببدء فعاليات الأنشطة الرياضية حجز مسابقتي :
(تنس الطاولة - الكرة الطائرة) وذلك من يوم الأحد القادم الموافق 16-2 وحتى الثلاثاء 18-2 على أن يكون الحجز بإحضار الطالب لصورة الكارنية والبطاقة الشخصية في مكتب الاتحاد بداية من غدًا وحتي إكتمال العدد .

- الجوائز لمسابقة تنس الطاولة : (200 جنيهًا المركز الأول /150 جنيهًا للمركز الثاني / 100 جنيهًا للمركز الثالث) .

 قوانين المسابقة :
 تقام الدورة من شوطين كل شوط من 10 نقاط .
 الالتزام بالقرعة وقرارات التحكيم .

- جوائز الكرة الطائرة : (300 جنيهًا للفريق الأول / 240 جنيهًا للفريق الثاني / 180 جنيهًا للفريق الثالث) .

 قوانين المسابقة :
 تقام الدورة بين فريقين من ثلاث أشواط .
 يحتوي كل فريق علي 5 لاعبين ولاعب إضافي .
 الالتزام بتعليمات الحكم وعدم الاعتراض على قرارات التحكيم .
 للحجز من غرفة الاتحاد بتسجيل بيانات الفريق كاملة .
تعرف علي مواعيد الأنشطة الرياضية بكلية التربية عين شمس
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