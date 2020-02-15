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تعليم

بدء فعاليات أسبوع التوعية بأمراض قلب الأطفال بمستشفى جامعة عين شمس غدا

السبت 15/فبراير/2020 - 08:04 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
تنظم وحدة قلب الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي بجامعة عين شمس، أسبوعا للتوعية بأمراض قلب الأطفال، خلال الفترة من ١٦ إلي ٢٠ من فبراير الجارى، تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ود. أشرف عمر عميد كلية الطب ود. أيمن صالح مدير عام المستشفيات الجامعية.

يقام أسبوع التوعية تحت إشراف د. مصطفى الهدهد رئيس قسم طب الأطفال ود. منى الجنزوري رئيس وحدة القلب والصدر ود. علياء قطبي أستاذ طب الأطفال جامعة عين شمس مؤسس وحدة طب الأطفال.

تستمر فعاليات الأسبوع في الفترة من ١٦ إلي ٢٠ من فبراير الجارى، بهدف التوعية بطرق التعامل مع الطفل مريض القلب والعناية به من الجوانب الأمريكية والغذائية والنفسية، يشمل الأسبوع عدد من المحاضرات العلمية حول أمراض قلب الأطفال والتشخيص والعلاج والجراحات المختلفة.

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أسبوع للتوعية بأمراض قلب الأطفال بمستشفى أطفال جامعة عين شمس

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