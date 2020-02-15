الدوري الإنجليزي.. ليستر يواصل التذبذب ويتعادل مع ولفرهامبتون

انتهت مباراة فريقي ليستر سيتي وولفرهامبتون، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في افتتاحية منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.





كان نادي ولفرهامبتون أخطر من ضيفه ليستر طيلة أحداث المباراة، حيث سدّد لاعبوه 15 تسديدة، منها 3 على مرمى بيتر شمايكل حامي عرين الثعالب، بينما سدد لاعبو نادي ليستر سيتي 9 تسديدات، منها 3 على مرمى ريو باتريشو حارس مرمى ولفرهامبتون.





وفي الدقيقة 76، أشهر مايك دين حكم اللقاء، البطاقة الحمراء، في وجه حمزة تشوهدري لاعب نادي ليستر سيتي ، لحصوله على الإنذار الثاني، ليكمل فريقه اللقاء منقوصًا.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ليستر سيتي للنقطة 50 في المركز الثالث، ورصيد نادي ولفرهامبتون للنقطة 36 في المركز السابع.