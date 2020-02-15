AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خططوا لاستهدف مسلمين.. تفاصيل تفكيك أخطر خلية متطرفة في ألمانيا

السبت 15/فبراير/2020 - 04:08 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أمس الجمعة، أن السلطات الألمانية نجحت في تفكيك أخطر خلية إرهابية في البلاد بعد مداهمات شنتها الشرطة، أمس، في 6 ولايات، أسفرت عن اعتقال 12 شخصًا من التيار اليميني المتطرف وكانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد سياسيين بارزين وطالبي لجوء ومسلمين.

ونقلت الصحيفة عن بيان أصدرته النيابة الألمانية قوله: "أوقفت الشرطة ١٢ ألمانيًا ينتمون لخلية يمينية متطرفة، لاتهامهم بالتخطيط لاعتداءات ضد سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين".

وأضاف البيان أن "الخلية التي تم تشكيلها في سبتمبر الماضي بهدف تقويض نظام الدولة والمجتمع في ألمانيا، وقد تم الاشتباه في قيام 4 من الموقوفين بإنشاء المجموعة اليمينية ذات الطابع الإرهابي، فيما أبدى الثمانية الآخرون استعدادًا لتقديم دعم مالي أو مساعدة لحيازة أسلحة".

وتشمل تنظيمات اليمين المتطرف في ألمانيا، "النازيون الجدد"، وحركة "مواطني الرايخ"، وحركة "بجيدا" المعادية للإسلام، و"الدم والشرف"، فيما يبلغ عدد المنتمين لكل تنظيمات اليمين المتطرف في ألمانيا مجتمعة ٢٥ ألف شخص، وفق تقديرات وزارة الداخلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الفولت العالي.. كهربا يضيف الهدف الثالث للأهلي أمام المصري

أخبار الأهلي.. الأحمر يقسو على المصري بثلاثية نظيفة.. وفرمان عاجل من سيد عبد الحفيظ

أول تعليق من أشرف بن شرقي بعد الفوز بالسوبر الإفريقي

احتجاز 10 شباب مصريين من الدقهلية في ناميبيا

خبير أمني: التدخل التركي في ليبيا كان بإيعاز من دولة كبرى.. فيديو

أحمد موسى ينفرد بنشر صور السيسي على تيشيرتات لاعبي الزمالك في الدوحة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويسكي وساعات روليكس.. بالصور أغرب جنازة لـ توأمين انتحرا بعد عيد ميلادهما بأسبوعين

جريئة وملفتة.. 20صورة لـ نسرين طافش فى عيد ميلادها

بعد صورة ابنتهما.. زوجة حمدى المرغنى: ربنا يخليك ليا