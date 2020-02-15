خططوا لاستهدف مسلمين.. تفاصيل تفكيك أخطر خلية متطرفة في ألمانيا

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أمس الجمعة، أن السلطات الألمانية نجحت في تفكيك أخطر خلية إرهابية في البلاد بعد مداهمات شنتها الشرطة، أمس، في 6 ولايات، أسفرت عن اعتقال 12 شخصًا من التيار اليميني المتطرف وكانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد سياسيين بارزين وطالبي لجوء ومسلمين.





ونقلت الصحيفة عن بيان أصدرته النيابة الألمانية قوله: "أوقفت الشرطة ١٢ ألمانيًا ينتمون لخلية يمينية متطرفة، لاتهامهم بالتخطيط لاعتداءات ضد سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين".





وأضاف البيان أن "الخلية التي تم تشكيلها في سبتمبر الماضي بهدف تقويض نظام الدولة والمجتمع في ألمانيا، وقد تم الاشتباه في قيام 4 من الموقوفين بإنشاء المجموعة اليمينية ذات الطابع الإرهابي، فيما أبدى الثمانية الآخرون استعدادًا لتقديم دعم مالي أو مساعدة لحيازة أسلحة".



