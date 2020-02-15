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مرأة

15 فبراير ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك

السبت 15/فبراير/2020 - 06:10 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم،15 فبراير، وفقا لعلم الأرقام.


شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 15 فبراير فإن ذلك يعني أنك ترتبط كثيرا بالعائلة وبجذورك. أنت ساحر وملهم ولديك بصيرة وحس فني ووضوح في الرؤية، ولديك أيضا إرادة قوية وقدرة على التأثير والإنجاز باقتدار.

نصيحة: 

هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.
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