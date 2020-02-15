8 نقاط أساسية في لقاء وزير الخارجية العراقي بالمرشح الرئاسي الأمريكى ميت رومنى

التقي وزير الخارجية العراقي محمد على الحكيم بالسيناتور الجمهوري والمرشح الرئاسي الأمريكى السابق ميت رومني، الجمعة على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن.
وفيما يلى أبرز النقاط المحورية التى جاءت باللقاء:-
- تعزيز بحث العلاقات الستراتيجيّة بين
بغداد وواشنطن.
- أهمية الارتقاء بآفاق التعاون إلى ما
يخدم مصالح كلا الشعبين.
- ضرورة احترام سيادة العراق.
- العمل على دعم جُهُود العراق ليكون عامل
استقرار في المنطقة.
- عدم السماح بامتداد الصراع إلى أراضي
العراق، أو استخدامها ساحة للخلافات.
- تثمين جُهُود القوات الأمريكيّة، والقوات
التحالف الدوليّ في دحر تنظيم داعش الإرهابيّ.
- ترحيب العراق بما تضمّنه البيان الختاميّ
لاجتماع المديرين السياسيّين التابع للتحالف الدوليّ بشأن تكثيف الجُهُود لإنهاء وُجُود
بقايا تنظيم داعش الإرهابيّ.
- ضرورة إبعاد العراق عن التجاذبات الإقليميّة،
وسياسة المحاور.