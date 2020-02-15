AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

8 نقاط أساسية في لقاء وزير الخارجية العراقي بالمرشح الرئاسي الأمريكى ميت رومنى

السبت 15/فبراير/2020 - 06:56 ص
العراق
العراق
Advertisements
ميس رضا

التقي وزير الخارجية العراقي محمد على الحكيم بالسيناتور الجمهوري والمرشح الرئاسي الأمريكى السابق ميت رومني، الجمعة على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن.

 

وفيما يلى أبرز النقاط المحورية التى جاءت باللقاء:-

- تعزيز بحث العلاقات الستراتيجيّة بين بغداد وواشنطن.

- أهمية الارتقاء بآفاق التعاون إلى ما يخدم مصالح كلا الشعبين.

- ضرورة احترام سيادة العراق.

- العمل على دعم جُهُود العراق ليكون عامل استقرار في المنطقة.

- عدم السماح بامتداد الصراع إلى أراضي العراق، أو استخدامها ساحة للخلافات.

- تثمين جُهُود القوات الأمريكيّة، والقوات التحالف الدوليّ في دحر تنظيم داعش الإرهابيّ.

- ترحيب العراق بما تضمّنه البيان الختاميّ لاجتماع المديرين السياسيّين التابع للتحالف الدوليّ بشأن تكثيف الجُهُود لإنهاء وُجُود بقايا تنظيم داعش الإرهابيّ.

- ضرورة إبعاد العراق عن التجاذبات الإقليميّة، وسياسة المحاور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العراق يطلب دعما فرنسيا للحفاظ على مكتسباته

ترشيحاتنا

15 فبراير ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك

بعد ظهور أول حالة.. الصحة العالمية تطمئن المصريين.. فيديو

حازم إمام: الفوز على الترجي رد على المشككين ..ولم نشعر أننا خارج مصر .. فيديو

محمود عبد الحكيم: إيهاب جلال قدم موسما سيئا مع المصري.. وحسام حسن رجل المرحلة

1917 يقترب من 300 مليون دولار فى شباك التذاكر

تألق كهربا وثلاثية جديدة.. ملخص وأهداف مباراة الأهلي والمصري في الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

تحت التهديد.. فتاة تطلب من خطيبها هدايا غريبة بـ51 ألف جنيه في الفلانتين

بعد تغيير الموبايل والخط.. أسهل طريقة لاستعادة رسائلك في واتساب Whatsapp