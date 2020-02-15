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مرأة

هنفطر إيه النهاردة.. فول بالبصل والطماطم

السبت 15/فبراير/2020 - 09:25 ص
فول بالبصل
فول بالبصل
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أسماء عبد الحفيظ
هنفطر إيه؟ سؤال يحير الكثير وبالأخص السيدات فقد تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم خاصة.

ووفقا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة وفقدان الطاقة إليك قائمة بوجبة إفطار صحية ومتوازنة

فول بالبصل للشيف الشربينى

مقادير الفول بالبصل:
- علبة فول
- ملعقة كبيرة سمن
- ملح
- فلفل حار مقطع
- 1 ثمرة بصل مبشورة


خطوات التحضير:
- ضعي السمن في مقلاة على نار متوسطة.
- ضعي البصل و الفلفل في السمن و قلبي حتى يذبل.
- ضعي الفول في المقلاة ثم تبليه بالملح و قلبي و اتركيه حتى يسخن.
- قدمي الفول مع الخبز المحمص
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