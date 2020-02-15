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أخبار العالم

السجن 6 أشهر لصينية اقتحمت منتجع ترامب

السبت 15/فبراير/2020 - 06:46 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قرر القضاء الأمريكي، أمس الجمعة، الحكم على الصينية تشينج ليو التي حاولت أول أمس اقتحام منتجع مارا لاجو، مقر الإقامة الصيفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسجن لمدة 6 أشهر لإبدائها المقاومة خلال اعتقالها.

وقالت صحيفة "بالم بيتش بوست" يوم الجمعة، إن القاضي حظر على الصينية المذكورة الاقتراب مسافة تقل عن ميل واحد من مار لاجو.

وهذه الصينية الثانية التي تحاول دخول مارا لاجو، حيث كانت المحاولة الأولى مطلع أبريل، وقامت بها امرأة تحمل جوازي سفر صينيين، وأربعة هواتف محمولة، ومحرك أقراص محمول به برامج ضارة.

وحكم عليها بالسجن لمدة ثمانية أشهر، بعد إدانتها بتهمة الدخول غير المشروع إلى أملاك خاصة، والإدلاء بشهادة زور.
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