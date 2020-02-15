وليد صلاح الدين: الأهلي والزمالك أفضل فريقين في إفريقيا





وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية:" أبارك لنادي الزمالك فوزه بالبطولة ، الفريق استحق اللقب عن جدارة واستحقاق، تحكم في مجريات اللقاء وعرف كيفية إدارة المباراة."





وأضاف وليد صلاح الدين:"يمكنني أن أقول أننا نملك أفضل فريقين في القارة الإفريقية، الأهلي والزمالك، إحنا أسياد القارة، لكننا نقلل من قيمة أنفسنا، لكن في الواقع وبالأرقام وبكل شيء نحن الأفضل في إفريقيا بكل تأكيد."

يذكر أن نادي الزمالك توج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على حساب نظيره نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

هنأ وليد صلاح الدين، قائد النادي الأهلي السابق، فريق الزمالك، بتتويجه ببطولة كأس السوبر الإفريقي، وذلك بعد فوزه على النادي الترجي التونسي.