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توك شو

أخبار التوك شو..عمرو يوسف: بوسي خدتني في طريق الانحراف.. ووزير الخارجية يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

السبت 15/فبراير/2020 - 08:05 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، نرصد لكم أبرزها فيما يلي:

قال الفنان عمرو يوسف، إنه في فرح حسن الرداد كان في غاية السعادة لأنه يعتبره أكثر من أخ، لذلك كان يرقص مع المطربة بوسي دون اي حسابات. 

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، أن "الحالة الحاملة لفيروس كورونا التي تم اكتشافها فى مصر لم تظهر عليها أى أعراض"، مشيرا إلى أن أى حالة تظهر عليها أعراض سيتم عزلها ومتابعتها صحيا. 

قال الفنان عمرو يوسف، إن الأبوة شعور جميل ومسئولية كبيرة جدا، موضحا أنه في أول مرة حمل نجلته كان خائفا عليها من السقوط. 

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تجهيز مستشفى خاص لفيروس كورونا، مجهز بالكامل؛ تحسبا لأي طوارئ.

أكدت الفنانة نانسي عجرم، أن التمثيل يعتبر مشروعا مؤجلا، حيث تحاول إعطاء وقتها ومجهودها لشيء واحد، وهو الغناء. 

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الجلسة الماضية في واشنطن للدول الثلاث تم التواصل فيها إلى المفاوضات الفنية الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، موضحا أن الجلسة الحالية ناقشت حل المنازعات وآلية المراجعة وتبادل المعلومات المرتبطة بتنفيذ الاتفاق حول الملء والتشغيل. 

قال سامح شكري وزير الخارجية،  إن الجانب الأمريكي استمع إلي رؤى الدول الثلاث ووافقوا على صياغة الاتفاق النهائي بمكونيه الفني والقانوني لسد النهضة وطرحه في غضون أسبوع.

قال اللواء محمد الواحد خبير الأمن القومي والمتخصص في الشئون الإفريقية، إن التدخل التركي في ليبيا كان بإيعاز من دولة كبرى، لأن هذا التدخل كان ضد قرارات الأمم المتحدة وانتهاك صارخ للقوانين الدولية يؤكد أن هناك من يتواطأ في الأزمة الليبية.
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