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رياضة

هاني زادة: تفاءلت بالفوز على الترجي في السوبر قبل المباراة.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 02:34 ص
هاني زادة عضو مجلس
هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك
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محمد رشاد
أعرب هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي بعد التغلب على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف ،في اللقاء الذي أقيم في الدوحة بقطر.

وقال هاني زادة خلال لقاء عبر قناة الزمالك: "فوزنا بكأس السوبر كان سبب في فرحة الجماهير المتواجدة في الدوحة ومصر والوطن العربي وناموا سعداء ، كنت أشعر بطمأنينة خلال الثلاثة أيام الماضية، وابلغت مرتضى منصور أن الكل في كامل تركيزه، وهناك فارق ما بين التركيز والثقة المفرطة".

وواصل:"الجميع كان في حالة تركيز ويضع في عقله، يجب أن نعود بكأس السوبر إلى مصر بأي طريقة ، الزمالك ركب المباراة سريعًا بعد دقيقتين أو ثلاثة وأحرزنا الهدف الأول وقلب المباراة".
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