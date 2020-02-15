1917 يقترب من 300 مليون دولار فى شباك التذاكر

حقق فيلم 1917 إيرادات كبيرة بعد وصوله ‘إلى ترشيحات الأوسكار مطلع الشهر الجارى، بعد أن اقتنص جائزتي جولدن جلوب وبافتا.



ويقترب فيلم 1917 من 300 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى، فى الوقت الذى نال جائزة أفضل تصوير من أكادمية الأوسكار.

1917 من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي.

وتدور قصته حول جنديان بريطانيان يذهبان في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو اثناء الحرب العالمية الأولى، من إجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت.