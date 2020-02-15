23 فبراير... جامعة حلوان تنظم معرض الكتاب السنوي الرابع

تنظم جامعة حلوان معرض الكتاب السنوي الرابع وذلك بمشاركة كبرى دور النشر إيمانا منها بأهمية القراءة كغذاء للفكر ، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





وذلك فى إطار الاهتمام بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة، ويشارك في المعرض مجموعة كبيرة ومتميزة من دور النشر، ما يثري المعرض، ويساعده على تقديم خدمة متميزة للقراء من دور النشر الدولية والمحلية.





تبدأ الفعاليات في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020 ويستمر حتى الخميس الموافق 5 مارس 2020 بمقر المكتبة المركزية بالحرم الجامعي.