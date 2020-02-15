لأول مرة منذ 4 سنين.. تشاد تعلن موعد الانتخابات التشريعية

أعلنت مفوضية الانتخابات في تشاد، أمس الجمعة، أن الانتخابات التشريعية التي يتم إرجاؤها منذ 4 سنوات، ستجرى في 13 ديسمبر المقبل.





ووزعت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات، الجمعة، البرنامج الزمني للاقتراع على وسائل الإعلام. ومن المنتظر أن تنطلق الحملة الرسمية في 21 نوفمبر.





وقال النائب الأول لرئيس المفوضية جون لوك بن وديتة، في تصريح صحفي "أريد أن أحيي التوافق الذي توصلت إليه الطبقة السياسية حول موعد 13 ديسمبر".





وينص الجدول الزمني على إعلان النتائج "الأولية" لانتخاب 161 نائبًا في البرلمان في 27 ديسمبر.



