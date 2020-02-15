أهالى كفر الشيخ يستغيثون من تكسير الطرق

أرسل هشام خالد أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من عدم رصف الطرق بقرية عبدالجواد تحديدا بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ





وأوضح " هشام" ان قرية عبدالجواد تحديدا بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ تعانى من عدم وجود طريقا رئسيى لها وعدم رصف الشوارع مايفسد المظهر الحضارى للحى





وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.