AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

قناطر صناعية كبرى.. محمد علي وخلفاؤه كانوا خبراء في إنشائها لوقاية مصر من الفيضانات

السبت 15/فبراير/2020 - 01:33 م
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
كانت الجسور بأنواعها هي الوسيلة الوحيدة التي كانت مستعملة منذ القدم وحتى بدايات القرن التاسع عشر الميلادي لوقاية مصر من الفيضان، لكن كان لابد من التفكير في مشاريع أخرى لضبط النيل والاستفادة من موارده المائية.

الدكتور أحمد سليمان عبد العال، مدير عام مناطق مصر الوسطى للآثار الاسلامية والقبطية، قال لـ"صدى البلد"، إن القناطر الصناعية الكبرى على النيل كانت أحد المشاريع لحماية مصر من فيضان النيل، وتعتبر القناطر أهم منشآت الري الصناعية المائية التي استخدمت لضبط النهر والترع للاستفادة من مياهها في الري سواء أكان ذلك بالحجز أو الحبس، ويتم ذلك برفع منسوب المياه أمامها، أو تكوين برك صناعية والتحكم في حجم هذه المياه، فيما يعرف باسم التصرف من خلال عمل موازنات عن طريق فتحات معقودة مركب عليها بوابات حديدية تفتح وتغلق حسب الحاجة، وقد بنيت القنطرة لهذا الغرض في جميع عصور التاريخ المصري وحدث لها تطور هائل في عصر أسرة محمد على.

وكشف الدكتور أحمد سليمان عبد العال أن فتحاتها اتخذت هيئة سلسلة من العقود المتتالية ذات قطاعات مختلفة، منها المدبب والنصف الدائري والمستقيم والموتور، ويستخدم بدنها ككوبري يمر الناس والدواب من فوقه، ويستخدم أيضا للربط بين ضفتين.

وأضاف أنه بدأ التفكير في عمل القناطر الحديثة المتطورة في عهد محمد على، وسبق ذلك أن قام بعمل قناطر عديدة على الترع الرئيسية والفرعية في الوجهين القبلي والبحري للانتفاع بها في الري، منها على سبيل المثال قنطرة بني سميع وقنطرة الجبل بأسيوط وقناطر بحر مويس بالزقازيق وغيرها.

وتابع: "قام محمد على بإنشاء قناطر كبرى عند رأس الدلتا عرفت باسم (قناطر الدلتا) أعقبها سلسلة من المنشآت المائية الصناعية المتكاملة العناصر والوحدات، بغرض توفير المياه لتحسين أوضاع الري في مصر و تحويل نظام الري الحوضي إلى نظام مستديم أو الري الصيفي وطبق ذلك في الوجه البحري بعمل قناطر الدلتا، واستمر خلفاء محمد على في اتباع سياسة تطوير منشات الري ومن بينها القناطر، وأصبح هناك خبرة وتمرس في هذا المجال من خلال الموارد البشرية والمادية، مما مهد إلى إمكانية إقامة قناطر أخرى كبرى على النيل كان من بينها وأهمها قناطر أسيوط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يضم 20 ألف زهرة عالمية.. افتتاح معرض زهور الخريف بالقناطر الخيرية ..صور

وزير الري يستعرض الموقف المائي والخطط الاستثمارية والاحتياجات المائية للبلاد

وزير الري: تشغيل محطتى الخيرى والدشودى الجديدة بتمويل 550 مليون جنيه من تحيا مصر..إنشاء تراس حديد لمنع تهريب الزريعة فى دمياط وسحارة جديدة فى الفيوم..وإطلاق كارت الفلاح بالشرقية والبحيرة قريبا

ترشيحاتنا

برسالة مؤثرة.. الفنان محمد على رزق ينفصل عن زوجته سارة.. تفاصيل

جريمة لا تغتفر.. أب وأم يجوعان طفلهما حتى الموت.. صور

تحت التهديد.. فتاة تطلب من خطيبها هدايا غريبة بـ51 ألف جنيه في الفلانتين

خليكو في الشمس.. 12 نصيحة لتجنب الإصابة بـ فيروس كورونا

بعد إغلاق 6 ساعات.. عودة حركة المرور لطبيعتها على طرق الإسكندرية الصحراوي والشرقي والعلمين

في ذكرى رحيل فاتن فريد.. قصة مقتلها الشهيرة التي هزت مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيضات.. صور

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

كورونا يضرب فيسبوك في مقتل.. ويتسبب في أضرار كبرى لصناعة التكنولوجيا