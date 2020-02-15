قناطر صناعية كبرى.. محمد علي وخلفاؤه كانوا خبراء في إنشائها لوقاية مصر من الفيضانات

كانت الجسور بأنواعها هي الوسيلة الوحيدة التي كانت مستعملة منذ القدم وحتى بدايات القرن التاسع عشر الميلادي لوقاية مصر من الفيضان، لكن كان لابد من التفكير في مشاريع أخرى لضبط النيل والاستفادة من موارده المائية.





الدكتور أحمد سليمان عبد العال، مدير عام مناطق مصر الوسطى للآثار الاسلامية والقبطية، قال لـ"صدى البلد"، إن القناطر الصناعية الكبرى على النيل كانت أحد المشاريع لحماية مصر من فيضان النيل، وتعتبر القناطر أهم منشآت الري الصناعية المائية التي استخدمت لضبط النهر والترع للاستفادة من مياهها في الري سواء أكان ذلك بالحجز أو الحبس، ويتم ذلك برفع منسوب المياه أمامها، أو تكوين برك صناعية والتحكم في حجم هذه المياه، فيما يعرف باسم التصرف من خلال عمل موازنات عن طريق فتحات معقودة مركب عليها بوابات حديدية تفتح وتغلق حسب الحاجة، وقد بنيت القنطرة لهذا الغرض في جميع عصور التاريخ المصري وحدث لها تطور هائل في عصر أسرة محمد على.





وكشف الدكتور أحمد سليمان عبد العال أن فتحاتها اتخذت هيئة سلسلة من العقود المتتالية ذات قطاعات مختلفة، منها المدبب والنصف الدائري والمستقيم والموتور، ويستخدم بدنها ككوبري يمر الناس والدواب من فوقه، ويستخدم أيضا للربط بين ضفتين.





وأضاف أنه بدأ التفكير في عمل القناطر الحديثة المتطورة في عهد محمد على، وسبق ذلك أن قام بعمل قناطر عديدة على الترع الرئيسية والفرعية في الوجهين القبلي والبحري للانتفاع بها في الري، منها على سبيل المثال قنطرة بني سميع وقنطرة الجبل بأسيوط وقناطر بحر مويس بالزقازيق وغيرها.



