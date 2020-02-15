



الأهرام:





وذكرت صحيفة (الأهرام)، أنه اختتمت في الساعات الأولي من صباح أمس بالعاصمة الأمريكية واشنطن مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري لمصر والسودان وإثيوبيا التي تمت برعاية ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكى وبحضور ممثلى البنك الدولي.

وأضافت الصحيفة أن الجانب الأمريكى أعلن أنه سيشارك مع البنك الدولى في بلورة الصورة النهائية للاتفاق وعرضه على الدول الثلاث فى غضون الأيام القليلة المقبلة وذلك للانتهاء منه وتوقيعه قبل نهاية فبراير الحالي.





وأشارت إلى أن مصر أعربت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، عن بالغ تقديرها للدور الذي قامت به الإدارة الأمريكية خاصة وزير الخزانة الأمريكى والفريق المعاون له والاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس دونالد ترامب الذي أفضى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الشامل الذي يحقق مصالح الدول الثلاث ويؤسس لعلاقات تعاون وتكامل بينها بما يعود بالنفع على المنطقة برمتها، كما ثمنت مصر الدور الذي قام به البنك الدولي لدعم هذه المفاوضات.





وفي الشأن المحلي ، ذكرت "الأهرام" أنه في إطار خطة الدولة للنهوض بالخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين بالقري، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توجيه استثمارات غير مسبوقة تقدر بنحو 58 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الطرق والكباري والنقل والنظافة وتوفير فرص العمل.





وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقائه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لمناقشة خطة الوزارة ومستهدفاتها متوسطة المدى من يوليو 2018 حتى يونيو 2022 والخطة الاستثمارية للعامين الماليين 2019-2020 و 2020-2021.





ونقلت الصحيفة عن وزير التنمية المحلية إن مستهدفات الوزارة على المدى المتوسط تتضمن تطوير وتنمية 478 قرية بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة حياة كريمة في 270 قرية التي تشمل تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين خدمات النقل ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإنارة والتعليم والصحة إلى جانب رفع المستوى الاقتصادى للمواطنين عبر توفير فرص عمل بقروض ميسرة من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وبرنامج "مشروعك" وتطوير وتنمية 208 قرى بها 3.1 مليون مواطن مدرجة ضمن البرنامج القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية.





وفي الشأن الدولي، ذكرت "الأهرام" أن الاف العراقيين تظاهروا في بغداد وعدة محافظات عراقية أمس للمطالبة برفض ترشيح محمد علاوى رئيسا للوزراء وإعادة هيكلة العملية السياسية، وتشكيل حكومة تمهد لانتخابات مبكرة؛ وذلك في الوقت الذى طالب فيه مسئول أمريكي رفيع المستوى علاوى بأن يستجيب لمطالب الشعب في محاربة الفساد ونبذ النفوذ الإيراني في العراق.













الجمهورية:

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أعلن أن الولايات المتحدة بدعم فنى من البنك الدولى وافقت على تسهيل إعداد الاتفاقية النهائية لمفاوضات سد النهضة لينظر فيها الوزراء ورؤساء الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان لابرامها بحلول نهاية الشهر الجاري.





واضافت أن وزارة الخزانة الأمريكية نشرت البيان المشترك الصادر في ختام جولات المفاوضات حول سد النهضة، والذي أشار إلى أن وزراء مصر وإثيوبيا والسودان ووفودهم اجتمعوا مع وزير الخزانة الأمريكى ورئيس البنك الدولى المشاركين بصفة مراقب لمواصلة المفاوضات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة في واشنطن يومى 12 و 13 فبراير الجاري.

وأوضح البيان أن الوزراء استعرضوا التقدم الذي احرزته لجانهم الفنية والقانونية وواصلوا مناقشاتهم حول القضايا المتبقية اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي.





وأكدت الصحيفة أن رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر محمد عثمان أكد أن رحلات الخطوط الجوية الأسبانية "ايبيريا" ستعود إلى الأقصر ابتداء من شهر أبريل القادم وذلك بعد توقف دام 12 عاما لتتدفق السياحة الأسبانية إلى المدنية الأثرية كسابق عهدها.

وأوضح عثمان أن مطار الأقصر سيستقبل أبريل المقبل 4 رحلات أسبوعيا من الخطوط الجوية الأسبانية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن ذلك جاء نتيجة جهود مكثفة من القائمين على صناعة السياحة في مصر والتي نجحت في تحويل وجهات السائحين من الوجهات الأوروبية لمصر.

وأضاف أن تدفقات السياحة الثقافية إلى مصر ظهرت مؤخرا بنسب كبيرة، لافتا إلى أن التجهيزات لافتتاح المتحف الكبير ستسهم في زخم كبير أيضا وتدفقات في السياحة الثقافية بشكل أكبر.





وذكرت "الجمهورية" أن هيئة قناة السويس أكدت أنه لا صحة لتأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار "فيروس كورونا" في الصين، موضحة أن حركة الملاحة بالقناة طبيعية تماما بل وارتفعت بنسبة 8.5% خلال شهر يناير 2020 لتسجيل عبور 1645 سفينة من الاتجاهين مقارنة ب 1516 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي.





واصافت أن حجم الحمولات الصافية للسفن المارة بالقناة ارتفع بنسبة 9.8% لتصل إلى نحو 105.7 مليون طن في يناير 2022 مقابل 96.3 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام الماضى بفارق 9.4 مليون طن.





ونقلت الصحيفة عن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية الخاصة بأعداد وحمولات السفن العابرة، مشيرا إلى أن التقارير الملاحية سجلت أمس الجمعة رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العبارة والإيراد اليومى بعبور 61 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات صافية بلغت 4 ملايين و600 ألف طن محققة إيرادا يوميا قدره 20 مليون دولار.









أخبار اليوم:

بدورها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن قناة السويس حققت أمس إيرادا قياسيا بلغ 20 مليون دولار بعبور 61 سفينة حمولتها 4.6 مليون طن، وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة الحرص على متابعة ودراسة المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بحركة التجارة العالمية وسوق النقل البحري.

ونقلت الصحيفة عن نيفين القباج وزيرة التضان الاجتماعى وصول عدد مستهدفى معاش "كرامة" من الأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل إلى مليون مواطن يحصلون على 5 مليارات سنويا في مختلف أنواع الإعاقات.

وأشارت إلى أن المهندس طارق الملا وزير البترول شهد توقيع عقد المقاول العام لإنشاء مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه في أسيوط بتكلفة استثمارية نحو 2.5 مليار دولار؛ يسهم المشروع في تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية لتكرير البترول.





وذكرت (أخبار اليوم) أن مصر أعربت عن بالغ تقديرها للدور الذي قامت به الإدارة الأمريكية وخاصة وزير الخزانة الأمريكي والفريق المعاون له والاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس دونالد ترامب والذي أفضى إلى التوصل لاتفاق شامل بشأن سد النهضة الذي يحقق مصالح الدول الثلاث ويؤسس لعلاقات تعاون وتكامل بينها وبما يعود بالنفع على المنطقة برمتها، كما تثمن مصر الدور الذي قام به البنك الدولي لدعم هذه المفاوضات، كما أعربت عن تقديرها لدور البنك الدولي في هذا الشأن.









وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا أمس، قالت فيه إن جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا والتي تمت برعاية وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشن وبحضور ممثلي البنك الدولي قد اختتمت أمس بالعاصمة الأمريكية واشنطن حيث تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والتي تتضمن ملء السد على مراحل واجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد، وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد.