أهم الأخبار ليلا.. إحدى ضحايا اغتصاب حفيد البنا تكشف تفاصيل صادمة.. ومحامية قتيل فيلا نانسي عجرم تعيد القضية لنقطة الصفر

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غادر وزير الخارجية سامح شكري، مساء أمس الجمعة واشنطن، متوجها إلى مدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن التي انطلقت اليوم وتستمر حتى غد الأحد، وستركز على مستقبل الاتحاد الأوروبي، وأبرز التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.









كشفت هنده عياري، إحدى ضحايا الاغتصاب لطارق رمضان، حفيد حسن البنا مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي، عن تفاصيل مثيرة وصادمة عن جرائمه.









تنظر محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد على سكيكر، اليوم السبت، محاكمة رئيس قطار «الإسكندرية- أسوان» في القضية المعروفة إعلاميًا بحادث «كمسري قطار طنطا









أغلقت الإدارة العامة للمرور، عدة طرق بسبب الشبورة المائية الكثيفة وانخفاض معدل الرؤية، حفاظا على سلامة المواطنين.









أصبح رحيل السويسري كريستيان جروس من تدريب أهلي جدة قريبا للغاية، حسبما أشارت صحيفة عكاظ الرياضية السعودية.









كشفت المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، عبر حسابها الشخصي على تويتر، عن إجراءين قانونيين أتخذتهما في مجريات القضية، قد يغيران سير الأحداث مرة أخرى.









تألق مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال فى الحفل الغنائى الضخم الذي احتضنه ستاد القاهرة الدولى مساء أمس،









لم يكن الأبطال الخارقون دومًا من الكبار والمراهقين فبعض الأطفال لا يعرفون ماذا يعني الخوف وما قد تكون عليه النيران، إنهم خارقون بالفطرة، فقد استطاع طفل أمريكي صغير إنقاذ جميع أفراد عائلته من حريق هائل.









حظرت السلطات التركية الدخول إلى مجلة لمان، أبرز المجلات الساخرة في تركيا، بعد كاريكاتير ساخر من وزير الخزانة والمالية وصهره، برات ألبيراق.







