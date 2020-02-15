مالي: الجيش يعلن مقتل 8 من جنوده في كمين بوسط البلاد

أعلن الجيش المالي مقتل 8 من جنوده في كمين نصب لهم في منطقة جاو وسط البلاد.



وقال الجيش المالي - في بيان مقتضب، أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت، "إن الكمين أوقع 8 قتلى و4 جرحى في صفوف القوات المسلّحة المالية التي تكبّدت أيضًا خسائر في العتاد"، من دون أن يحدد الجهة المشتبه بوقوفها خلف الهجوم الذي استهدف الجنود في قرية بينتيا"، مشيرا إلى مقتل جندي تاسع في هجوم منفصل وقع أمس في منطقة "موندورو".