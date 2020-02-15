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البصل يسجل 5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 08:45 ص
خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
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شيرين عادل
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم السبت 15 -2- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 5 جنيهات
البطاطس 5 جنيهات
الخيار 6 جنيهات
الثوم 11 جنيهًا
الجزر 3.5 جنيهات
البصل 5 جنيهات
الفاصوليا 12 جنيهًا
الكوسة 9 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر
البرتقال 6 جنيهات
جوافة 7.5 جنيهات
الموز 10 جنيهات
الفراولة 12 جنيهًا
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