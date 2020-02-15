ترامب ينافس محمد رمضان.. أنا نمبر وان

تباهى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددا بعدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر أن هذا الأمر شرف عظيم له.





وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "شرف عظيم، على ما أعتقد؟ صرح مارك زوكربيرغ مؤخرا بأن (دونالد ج. ترامب هو الرقم 1 على Facebook. الرقم 2 هو رئيس وزراء الهند مودي). في الواقع، أنا ذاهب إلى الهند في غضون أسبوعين. نتطلع إلى ذلك!".





وكان ترامب قد قال في 7 يناير الماضي: "تناولت العشاء مع مارك زوكربيرغ، وقال لي (أود تهنئتك، أنت الأول على فيسبوك)".





وذكر متحدث باسم "فيسبوك"، أن اللقاء الأخير بين ترامب زوكربيرغ جرى في أكتوبر الماضي.





وشدد ترامب في المقابلة نفسها على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في إيصال رسائله، قائلا: "إننا سنضيع ولن نستطيع الحصول على الحقيقة من دون منصة "تويتر"، حيث يتابعه نحو 70 مليون شخص.





وصرح أندرو بوسوورث، المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك"، بأن موقع التواصل الاجتماعي هذا مسئول عن وصول ترامب إلى البيت الأبيض.