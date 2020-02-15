AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب ينافس محمد رمضان.. أنا نمبر وان

السبت 15/فبراير/2020 - 08:52 ص
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
تباهى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددا بعدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر أن هذا الأمر شرف عظيم له.

وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "شرف عظيم، على ما أعتقد؟ صرح مارك زوكربيرغ مؤخرا بأن (دونالد ج. ترامب هو الرقم 1 على Facebook. الرقم 2 هو رئيس وزراء الهند مودي). في الواقع، أنا ذاهب إلى الهند في غضون أسبوعين. نتطلع إلى ذلك!".

وكان ترامب قد قال في 7 يناير الماضي: "تناولت العشاء مع مارك زوكربيرغ، وقال لي (أود تهنئتك، أنت الأول على فيسبوك)".

وذكر متحدث باسم "فيسبوك"، أن اللقاء الأخير بين ترامب زوكربيرغ جرى في أكتوبر الماضي.

وشدد ترامب في المقابلة نفسها على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في إيصال رسائله، قائلا: "إننا سنضيع ولن نستطيع الحصول على الحقيقة من دون منصة "تويتر"، حيث يتابعه نحو 70 مليون شخص.

وصرح أندرو بوسوورث، المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك"، بأن موقع التواصل الاجتماعي هذا مسئول عن وصول ترامب إلى البيت الأبيض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجانب المظلم لـ Facebook.. هل يتربح مارك زوكربرج من تحويلك إلى ضحية لأكاذيب السياسيين؟

ترامب: أنا نمبر وان

صلاح وميسي ورونالدو وترامب .. مشاهير العالم ينعون أسطورة كرة السلة كوبي براينت

في عيد ميلاده الـ16.. من هو أول مستخدم على Facebook؟

البيت الأبيض يعلن موعد زيارة ترامب إلى الهند

مستشهدا بآية قرآنية.. ظريف يغرد بالعربية عن خطة ترامب للسلام

ترشيحاتنا

اخبار الفن.. شاكوش مع بنت الجيران في استاد القاهرة.. محمد رمضان يستعرض هدية زوجته

بملابس سوداء ومكياج.. ماجد المصرى لزوجته: كل سنة وانتى حبيبة قلبى

ليفربول يسعى إلى مواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي على حساب نورويتش سيتي.. اليوم

انخفاض 5 درجات مئوية.. «الأرصاد» تحذر من موجة صقيع جديدة.. فيديو

أمير كرارة: بحب أكل المحشي بالعيش البلدي

فوائد الفجل.. لن تستغنى عنه بعد اليوم

AdvertisementS

اغتصبونا وباعوا لحمنا بالرخيص .. كيف أسقطت مباحث الآداب شبكة بيع القاصرات للأثرياء العرب فى الجيزة

في ذكرى رحيل حاتم ذو الفقار.. قصة العثور على جثته بعد 3 أيام من وفاته

برسالة مؤثرة.. الفنان محمد على رزق ينفصل عن زوجته سارة.. تفاصيل

بفستان قصير.. زوجة مصطفى فهمى تبهر جمهوره بأنوثتها فى عيد الحب

موجة أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس غدا الأحد.. فيديو

تحت التهديد.. فتاة تطلب من خطيبها هدايا غريبة بـ51 ألف جنيه في الفلانتين

قلبت الموازين.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تعيد القضية لنقطة الصفر

استدرجني واغتصبني.. إحدى ضحايا طارق رمضان حفيد البنا تكشف تفاصيل صادمة عن جرائمه

حبيب امبارح وحبيب دلوقتي.. رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها مع زوجها الراحل

أغرب من الخيال.. امرأة تعثر على شريط كاسيت سقط منها في البحر قبل 25 سنة

ويسكي وساعات روليكس.. بالصور أغرب جنازة لـ توأمين انتحرا بعد عيد ميلادهما بأسبوعين

اخبار الفن.. شاكوش مع بنت الجيران في استاد القاهرة.. محمد رمضان يستعرض هدية زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب من الخيال.. امرأة تعثر على شريط كاسيت سقط منها في البحر قبل 25 سنة

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

تحت التهديد.. فتاة تطلب من خطيبها هدايا غريبة بـ51 ألف جنيه في الفلانتين