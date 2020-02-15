أغرب فرح.. عروس تقيم حفل زفافها في العناية المركزة.. فيديو

وجود الأب والأم إلى جوار أبنائهم في حفل زفافهم من أكثر اللحظات الفارقة والتي لا غنى عنها، وحتى لا تضييع شابة تلك اللحظة من بين يديها قررت أن تتجه إلى المستشفى حيث يتلقى والدها العلاج حتى يزفها إلى عريسها.

كان من المقرر أن تتزوج العروس"جاسلين" من خطيبها في 13 فبراير، عندما أصبح من الواضح أن والدها "ريك" لن يكون قادرًا على حضور الحفل ، فتوصلوا إلى طريقة لإحضاره إلى الحفل.





فقد أصيب الأب "ريك كيتشن" في 1 فبراير بجلطة دماغية، عندما وصل ، لم يكن ريك قادرًا على المشي وكان بحاجة إلى المساعدة للجلوس، بحسب ما نشر موقع "abc".





عندما أصبح من الواضح أن ريك لن يكون قادرًا على حضور الحفل ، تحدثت أسرته مع الفريق الطبي في المستشفى عن إحضاره الزفاف، عن طريق قدوم العروس إلى المستشفى لمشاركة والدها تلك اللحظات وزفها إلى عريسها.





فوجئ الأب الذي لم يكن على دراية بأي شيء بدخول ابنته "جاسلين" وهي ترتدي فستان زفافها، وتطلب منه أن يزفها إلى عريسها.





وأقيم الحفل في المستشفى ، ووجد الموظفون ملابس جيدة لـريك لارتدائها، وكان هناك معالج طبيعي لمساعدة ريك على السير ابنته في الممر، وقام أخصائي موسيقى عزف على الجيتار لرقص ابنتهما والدهما.



