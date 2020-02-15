AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أغرب فرح.. عروس تقيم حفل زفافها في العناية المركزة.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
وجود الأب والأم إلى جوار أبنائهم في حفل زفافهم من أكثر اللحظات الفارقة والتي لا غنى عنها، وحتى لا تضييع شابة تلك اللحظة من بين يديها قررت أن تتجه إلى المستشفى حيث يتلقى والدها العلاج حتى يزفها إلى عريسها.
 
كان من المقرر أن تتزوج العروس"جاسلين" من خطيبها في 13 فبراير، عندما أصبح من الواضح أن والدها "ريك" لن يكون قادرًا على حضور الحفل ، فتوصلوا إلى طريقة  لإحضاره إلى الحفل.

فقد أصيب الأب "ريك كيتشن"  في 1 فبراير بجلطة دماغية، عندما وصل ، لم يكن ريك قادرًا على المشي وكان بحاجة إلى المساعدة للجلوس، بحسب ما نشر موقع "abc".

عندما أصبح من الواضح أن ريك لن يكون قادرًا على حضور الحفل ، تحدثت أسرته مع الفريق الطبي في المستشفى عن إحضاره الزفاف، عن طريق قدوم العروس إلى المستشفى لمشاركة والدها تلك اللحظات  وزفها  إلى  عريسها. 

فوجئ الأب الذي لم يكن على دراية بأي  شيء بدخول ابنته "جاسلين" وهي ترتدي فستان زفافها، وتطلب منه أن يزفها إلى عريسها.

وأقيم الحفل في المستشفى ، ووجد الموظفون ملابس جيدة لـريك لارتدائها، وكان هناك معالج طبيعي لمساعدة ريك على السير ابنته في الممر، وقام أخصائي موسيقى عزف على الجيتار لرقص ابنتهما والدهما.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عروس تتزوج نفسها بعد فسخ خطوبتها في عيد الميلاد .. صور

مذبحة.. أب يقتل ابنته وعريسها بعد زفافهما

عروس تفاجئ عريسها وتصل لحفل الزفاف على متن طائرة هليكوبتر.. والسبب؟

حكاية عروسين لقيا مصرعهما بعد 36 ساعة من زفافهما في بني سويف

والد ميجان ميركل يحكي سبب عدم حضوره زفاف ابنته وغيرته من الأمير تشارلز.. صور

بعد إغماء العروس.. عريس يكلل حب 29 عاما بحفل زفافه في المستشفى.. صور

ترشيحاتنا

محمد الشناوي يحصل على نسر النادي الأهلي في مباراة المصري بالدوري

شاهد.. محمد بن زايد وحفيده يشعلان السوشيال ميديا بصورة عفوية

عميد معهد القلب السابق يكشف عن 6 نصائح للوقاية من الأزمة القلبية

ترامب ينافس محمد رمضان.. أنا نمبر وان

فيفا: يحق لـ ليفربول منع محمد صلاح من خوض أولمبياد طوكيو 2020

إيقاف 8 طائرات بمطار هيثرو بلندن بسبب الاشتباه في إصابة ركاب بفيروس كورونا

AdvertisementS

اغتصبونا وباعوا لحمنا بالرخيص .. كيف أسقطت مباحث الآداب شبكة بيع القاصرات للأثرياء العرب فى الجيزة

في ذكرى رحيل حاتم ذو الفقار.. قصة العثور على جثته بعد 3 أيام من وفاته

برسالة مؤثرة.. الفنان محمد على رزق ينفصل عن زوجته سارة.. تفاصيل

بفستان قصير.. زوجة مصطفى فهمى تبهر جمهوره بأنوثتها فى عيد الحب

تحت التهديد.. فتاة تطلب من خطيبها هدايا غريبة بـ51 ألف جنيه في الفلانتين

موجة أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس غدا الأحد.. فيديو

قلبت الموازين.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تعيد القضية لنقطة الصفر

استدرجني واغتصبني.. إحدى ضحايا طارق رمضان حفيد البنا تكشف تفاصيل صادمة عن جرائمه

حبيب امبارح وحبيب دلوقتي.. رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها مع زوجها الراحل

ويسكي وساعات روليكس.. بالصور أغرب جنازة لـ توأمين انتحرا بعد عيد ميلادهما بأسبوعين

أغرب من الخيال.. امرأة تعثر على شريط كاسيت سقط منها في البحر قبل 25 سنة

اخبار الفن.. شاكوش مع بنت الجيران في استاد القاهرة.. محمد رمضان يستعرض هدية زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب من الخيال.. امرأة تعثر على شريط كاسيت سقط منها في البحر قبل 25 سنة

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

تحت التهديد.. فتاة تطلب من خطيبها هدايا غريبة بـ51 ألف جنيه في الفلانتين