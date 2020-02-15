الصين: سنساعد الشركات على استئناف الإنتاج في أسرع وقت ممكن

قال نائب محافظ البنك المركزي الصيني يوم السبت إن الصين ستساعد الشركات على استئناف الانتاج في أسرع وقت ممكن.

وتضرر ثاني أكبر اقتصاد في العالم من وباء فيروس كورونا الذي ينتشر سريعا وقتل أكثر من 1500 شخص .

وقال ليانغ تاو نائب رئيس لجنة تنظيم المصارف والتأمين في مؤتمر صحفي، إن الصين ستسرع تقديم القروض والائتمان للمشروعات الاستثمارية الرئيسية، كما ستدعم الشركات الصغيرة والخاصة التي تضررت من انتشار الفيروس.

وبشكل منفصل، قال خوان تشانغ نينغ نائب رئيس الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي في البلاد خلال المؤتمر الصحفي، إن من المتوقع أن تحافظ الصين على فائض طفيف في ميزان المعاملات الجارية.