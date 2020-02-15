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أم صابر سيدة عزبة الهجانة: أغادر المستشفى اليوم لرؤية مشروعي الخاص الذي أمر به الرئيس

السبت 15/فبراير/2020 - 10:40 ص
الحاجة ام صابر سيدة
الحاجة "ام صابر" سيدة عزبة الهجانة
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فرح علاء الخولي

أجرت الإعلامية رشا مجدي، حوارا مع "أم صابر" سيدة عزبة الهجانة التي التقت بالرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الجمعة الماضي، من داخل مستشفى الجلاء التي تتلقى فيها السيدة "أم صابر" العلاج والرعاية الصحية، وعرفت من خلالها أن السيدة "أم صابر" ستغادر المستشفى اليوم لعدة ساعات لرؤية المحل الخاص بها الذي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي توفيره لها، وبعد ذلك تعود مرة اخرى لاستكمال برنامج العلاج وإجراء عملية جراحية خلال أيام.

قالت الحاجة فادية "أم صابر"، أنها كعادتها منذ 40 عامًا وقفت فادية أحمد عوض 73 عامًا لاستقبال حصتها اليومية من الخضراوات.. رصدت حركة غير طبيعية أسفل كوبرى عزبة الهجانة ثم فوجئت بالرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع أعمال التطوير.

وتابعت الحاجة "أم صابر"، من خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، التقطت عكازها واخترقت الصفوف وذهبت إليه لتشكو له ظروفها الصحية ومشاكلها مع الحى من أجل ترخيص الكشك مصدر رزقها مع أبنائها الأربعة وأحفادها السبعة.

تقدم الرئيس إليها وطلب من الحرس إفساح الطريق رحبت به قائلة: أهلا بيك نورت الدنيا كلها ربنا يخليك ويحميك ويسعدك ويجبر بخاطرك.

فرد عليها الرئيس بتقبيل رأسها وسألها عن حاجتها، وبفرحة كبيرة عبرت أم صابر عن سعادتها قائلة: "أحلى مقابلة فى حياتى ومش عارفة أعبر عن شكرى ويمكن ربنا يكافئني على تعبى أن أقابل الرئيس الإنسان جابر الخواطر وعايزه أقوله ربنا يجبر بخاطرك يا ريس زى ما بتجبر قلوب الغلابة والشقيانين".

وقالت إن الرئيس استقبلنى بترحاب شديد وأمر حراسه بمساعدتها للوصول إليه وتقدم إليها عدة خطوات عندما شاهدها تسير بصعوبة وقبّل رأسى وقال «أؤمرى أنا تحت أمرك اللى أنت عايزاه أنا هعمله ليكى متحمليش هم حاجة أبدًا» فدعوت الله أن ينصره ويحميه ويجعله صمام أمان لمصر والمصريين، تضيف حاسة أنى فى حلم مش عايزة أصحى منه بعد خمس ساعات وجدت سيارة فارهة تقف أمام الكشك فى وقت مبكر من صباح السبت وقالوا لى اتفضلى يا حاجة وذهبنا إلى مستشفى الجلاء للقوات المسلحة وتم عرضى على كبار أساتذة العظام والباطنة والتحاليل الطبية وأجريت عشرات الفحوصات والتحاليل وما زلت أخضع للعلاج حيث قمت بإجراء أشعة مقطعية على العمود الفقرى ورنين على الركبتين وتمت مناظرتى من قبل كونسلتو من الأطباء للوقوف على حالتى الصحية وتحديد العلاج المناسب.

وتوجهت بائعة الفاكهة بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى قائلة: ربنا ينصرك ويحميك ويخليك لمصر.

وتابعت أن تم نقلها إلى المستشفى اليوم التالي لزيارة الرئيس مباشرة وكان يوم السبت الماضي، وتلقت الرعاية الطبية وتم عمل كل الإجراءات والفحوصات اللازمة لها، وتحديد موعد عملية لها خلال هذا الأسبوع.

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