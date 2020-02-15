وحدة خدمات التوظيف بالتعليم الفني بالقليوبية تحصد جوائز الـ GIZ

حصد فريق خدمات التوظيف بالتعليم الفنى بمحافظة القليوبية 7 جوائز من إجمالي عشرة جوائز مقدمه لمحافظتى القليوبية والغربية لنشاطهم فى مجال التوظيف خلال ورشة العمل التى عقدت بمحافظة الغربية بالتعاون مع برنامج دعم التشغيل giz .





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وأشار المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفنى بمحافظة القليوبية إلى وحدات خدمات التوظيف بالتعليم الفنى وفى إطار المساهمة الفاعلة فى خفض البطالة بين شباب الخريجين والتى هى إحدى مكونات وحدات الانتقال الى سوق العمل بالتعليم الفنى وتعمل بالتعاون مع مشروع دعم التشغيل GIZ لتقدم خدماتها لخريجى التعليم الفنى .

وأضاف أنه ولهذا الغرض تم إنشاء مكتب توظيف رئيسى فى مدرسة بنها الميكانيكية بمدينة بنها عام 2017 بهدف الوصول الى خريجى التعليم الفنى من خلال المدارس والدعاية المطبوعة ومواقع التواصل الإجتماعى وغيرها .

كما تم التوسع لنشر خدمات التوظيف داخل المحافظة فكان افتتاح مكتب شبرا الخيمة بمدرسة السلام الصناعية بنات فى أواخر عام 2019 ومن خلالهما تم توظيف عدد 158 باحثا عن عمل من خريجى التعليم الفنى وتقوم وحدات خدمات التوظيف بالقليوبية بتقديم خدماتها "المجانية" من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع القطاع الخاص ممن تتوفر فيه معايير العمل اللائق من حيث (توفر عقد عمل وتأمين اجتماعى وتأمين صحى وفرص للترقى وبيئة عمل آمنة).