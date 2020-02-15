ضحايا لقمة العيش.. أسر المحتجزين الـ 10 بـ ناميبيا: نناشد الرئيس السيسي بالتدخل للإفراج عن أبنائنا.. صور

احتجزت السلطات بدولة ناميبيا كل من محمود صابر نصر الدين، أحمد نجاح رضوان، وليد عبدالباري محمد فرحات، محمد حمدان جاد أحمد، عبد الحميد عيد بكير، أحمد عيد بكير، رائد محمد أبو رزيرة، محمود إسماعيل سند طه، أحمد أحمد خاطر ومحمد صلاح.

احتجزت السلطات بدولة ناميبيا كل من محمود صابر نصر الدين، أحمد نجاح رضوان، وليد عبدالباري محمد فرحات، محمد حمدان جاد أحمد، عبد الحميد عيد بكير، أحمد عيد بكير، رائد محمد أبو رزيرة، محمود إسماعيل سند طه، أحمد أحمد خاطر ومحمد صلاح.





وتحدث عبد البارى فرحات والد وليد أ حد المحتجزين قائلا: "ابنى سافر من سنتين وكان بيشتغل فى الملابس ببيعها هناك هو وزمايله، شاب بيشتغل عشان يصرف على نفسه وأسرته، هو وزمايله اتقبض عليهم معرفش عنه حاجه بناشد الرئيس السيسى والخارجية تتدخل ويفرجوا عنهم".





و قال "صابر نصر والده أحد المحتجزين" ابنى كان رايح يشتغل يحرى على لقمة عيشه هو وزمايله بيشتغلوا شغل حلال بيبعوا ملابس ورايحين بتأشيره بقالهم كام شهر ليه يحتجزوهم، أنا معرفش عن ابنى حاجة بقالى كام يوم حد يطمنى عليه وعلى زمايله".



وقال إسماعيل سند والد محمود "ابنى سافر من فترة بسيطة وكان كل شئ على ما يرام مكلمنى قبل احتجازه بساعات كان كويس معرفش إيه حصل فونه اتقفل وعرفنا من أحد اللى بيعملوا هتاك انه السلطات النامبيبة قبضت عليه دى كان رايح بيجرى على لقمة عيشه أرجو من الرئيس السيسى يتدخل دول ولاده ومش هيتأخر عنهم".