إزالة 17 حالة تعد على أراضي الآثار في الأقصر ..صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة محمد سيد سليمان، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في منطقة الجبلين بالكيمان.





وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لنحو 17 حالة تعدٍ بمساحة 9924م2 من أراضي أملاك دولة ولاية الآثار عبارة عن أسوار وحظائر و"عشش" ومبانٍ عشوائية متنوعة بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت.









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كان ذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالا لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.







