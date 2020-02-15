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برلمان

طلب إحاطة لتضرر ذوي الهمم من تأخر اعتماد نموذج الكشف الطبي

السبت 15/فبراير/2020 - 10:41 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تقدم النائب محمد المسعودي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تضرر المواطنين من ذوي الهمم من تأخر اعتماد وزارة الصحة، نموذج الكشف الطبي، وهو شرط أساسي وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018؛ للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

وأوضح "المسعود"، في طلبه، أن بطاقة الخدمات المتكاملة هي جواز مرور ذوي الهمم للحصول على العديد من الخدمات التي توفرها الدولة لهم، ونظرًا لتأخر وزارة الصحة في اعتماد نموذج الكشف الطبي؛ سيتأخر إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم، مما أدى إلى تضررهم من عدم الحصول على الخدمات التي توفرها الدولة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018.

وطالب النائب، بسرعة اعتماد وزارة الصحة، نموذج الكشف الطبي، وهو شرط أساسي وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

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