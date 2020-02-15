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محافظات

محافظ أسيوط يبحث مع رئيس سيمكس - أسمنت أسيوط زيادة الاستثمارات

السبت 15/فبراير/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط بمكتبه، كارلوس جونزالز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط "سيمكس"؛ لبحث سبل تعظيم استثمارات الشركة بالمحافظة، وزيادة فرص العمل لأبناء المحافظة، واستعراض خطط الشركة الاستثمارية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة وتفعيل المشاركة المجتمعية.


كان ذلك بحضور بنجامين كابريرا نائب رئيس الشركة لقطاع العمليات وزينب حجازي رئيس قطاع العلاقات الإستراتيجية بالشركة وجلال عبد السميع المدير المالي بالشركة.


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وأعلن محافظ أسيوط – خلال اللقاء – تقديم التسهيلات وتذليل العقبات لجذب استثمارات جديدة بالمحافظة وزيادة استثمارات الشركات العاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والدولة بتنمية الصعيد فضلا عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية في قطاعات التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 


وأشار إلى التعاون بين المحافظة والشركة في تعظيم الاستفادة من مخلفات مصنع السماد العضوي للاستفادة منها كوقود عضوي لمصنع اسمنت أسيوط وزيادة كمية المخلفات للمصنع وزيادة نسبة المشاركة المجتمعية في مختلف المجالات والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مجالات التنمية وأعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق.


واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة خلال اللقاء استثمارات الشركة بالمحافظة والتي بلغت 1.4 مليار دولار وتنوعت الاستثمارات من خلال 9 أنشطة أبرزها مجالات صناعة الأسمنت والخرسانة الجاهزة والرصف الخرسانى فضلًا عن الأنشطة الرياضية من خلال المدينة الرياضية بالمحافظة. 


ولفت إلى أن مصنع أسمنت أسيوط ينتج 3.5 مليون طن سنويًا ويعمل به ويعمل به أكثر من 2500 عامل مصري وقد احتل المركز الأول عالميًا للمرة الثانية على التوالي كأفضل مصنع للأسمنت على مستوى مصانع سيمكس العالمية من حيث الجودة موجها الشكر للأيدي العاملة المصرية بالمصنع والتي ساهمت في زيادة الاستثمارات وارتفاع مكانة الشركة عالميًا.


محافظ أسيوط يبحث مع رئيس سيمكس - أسمنت أسيوط زيادة الاستثمارات
محافظ أسيوط يبحث مع رئيس سيمكس - أسمنت أسيوط زيادة الاستثمارات
محافظ أسيوط يبحث مع رئيس سيمكس - أسمنت أسيوط زيادة الاستثمارات
محافظ أسيوط يبحث مع رئيس سيمكس - أسمنت أسيوط زيادة الاستثمارات
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