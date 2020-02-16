AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لدعم التوجه المصري.. أفريقية النواب تبحث خطة وزارة التجارة واتحاد الصناعات اليوم

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:03 ص
طارق رضوان رئيس لجنة
طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان
Advertisements
أحمد أيمن
تعقد لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعًا، اليوم الأحد، بقاعة اللواء سامح سيف اليزل، لاستعراض رؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات لدعم توجه مصر نحو أفريقيا.

ونوه رضوان في تصريحات سابقة، إلى النشاط المكثف الذى لعبه البرلمان دعما لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال رئاسه الاتحاد الأفريقى، حيث سعى المجلس على مدار كامل إلى استلهام الوحدة الأفريقية من روح قارتنا العزيزة، عبر التركيز على الحرية والاستقلال السياسى والاجتماعي، وبدافع من التنمية القائمة على الاعتماد على الذات وتقرير مصير الشعوب مع الحكم الديمقراطى ومحوره الإنسان فى المقام الأول.

ويأتى اجتماع اللجنة فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة لها خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، مع الوزراء والمسؤولين المتخصصين، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء، بالتوازى مع لقاء سفراء الدول الإفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الإفريقى من جانب آخر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

خلال فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.. الرئيس السيسي: المحفل جسر مصر الجنوبي إلى قارتها.. وأفريقيا نجحت في صياغة أجندة التنمية 2063

اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية تعقد أول اجتماعاتها خلال العام الجديد

أفريقية النواب تستقبل السفير التنزاني بالبرلمان.. اليوم

خبراء في الشأن الأفريقي: الرئيس السيسي أحدث توازنا بين القوى الراغبة في الاستثمار.. عودة القاهرة لأفريقيا مكسب للقارة.. ولا يستطيع تنظيم إرهابي مهما بلغ من قوة أن يقهر مصر ..صور وفيديو

طارق رضوان يستعرض جهود البرلمان في دعم رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

ترشيحاتنا

اخبار السيارات.. تخفيضات كبيرة في أسعار شيفروليه chevrolet و فيات fiat.. إم جي تطرح mg rx8 لمنافسة باجيرو وتويوتا

16 فبراير .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

هاني الناظر يوضح حقيقة انتشار حفاضات أطفال مسرطنة

أخبار الفن | اعتزال أيمن بهجت قمر.. ابنة شقيق عادل إمام في أحدث ظهور.. قصة وفاة هيثم أحمد زكي.. ارتباط ابنة أصالة

فوائد بالجملة .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز؟

ارفضوا جساما المرتشي يتصدر تويتر.. والجماهير تهاجم الكاف بعد تعيينه حكما للقاء الاهلي وصن داونز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يفعل كوب زبادي واحد بجسمك ؟

مطاردة غريبة.. سائق يتعمد تحطيم السيارات في الرياض

بوتين عالق في الأسانسير.. شاهد الروس يسخرون من رئيسهم