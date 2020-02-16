لدعم التوجه المصري.. أفريقية النواب تبحث خطة وزارة التجارة واتحاد الصناعات اليوم

تعقد لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعًا، اليوم الأحد، بقاعة اللواء سامح سيف اليزل، لاستعراض رؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات لدعم توجه مصر نحو أفريقيا.





ونوه رضوان في تصريحات سابقة، إلى النشاط المكثف الذى لعبه البرلمان دعما لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال رئاسه الاتحاد الأفريقى، حيث سعى المجلس على مدار كامل إلى استلهام الوحدة الأفريقية من روح قارتنا العزيزة، عبر التركيز على الحرية والاستقلال السياسى والاجتماعي، وبدافع من التنمية القائمة على الاعتماد على الذات وتقرير مصير الشعوب مع الحكم الديمقراطى ومحوره الإنسان فى المقام الأول.



