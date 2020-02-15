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صباح البلد يهنئ مدرسة الفن والهندسة بالسوبر الأفريقي.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 10:44 ص
فوز الزمالك بلقب
فوز الزمالك بلقب السوبر الافريقي
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فرح علاء الخولي

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن فريق نادي الزمالك يستحق هذا الفوز بلقب السوبر الأفريقي عن جدارة واستحقاق، فقد فاز الزمالك الأمس الترجي التونسي بفارق 3-1 والحصول على بطولة سوبر افريقيا، وان المباراة كانت قوية وأظهرت قدرات فريق نادي الزمالك، قائلة "اللي شفناه امبارح كان مدرسة في الفن والهندسة".

وتابعت الإعلامية رشا مجدي، من خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن فوز الزمالك أعطى بهجة خاصة لاحتفالات عيد الحب ومختلفة من نوعها.

وأضافت الإعلامية لميس سلامة، أن كل الجماهير سواء من الزمالكاوية أو أهلاوية أشاد بآداء فريق ولاعبي الزمالك، وأن البلانكو الأبيض قدم مباراة ولا أروع، وكانت من أمتع وأجمل المباريات للزمالك خلال هذا الموسم.

وذكرت أن جمهور الزمالك من أوفى وأخلص الجماهير، يتحلوا بالصبر الشديد ولن يتخلوا ابدًا عن فريقهم، قائلة "جمهور نادي الزمالك يستحق كأس السوبر في الصبر"، وأنه دائمًا يشجع ويساند فريقه ولاعبيه، وان ما حققوه من فوز هو لمصر كلها.

ووجهت الإعلامية رشا مجدي، تحية خاصة للجالية المصرية في قطر لاحتشاد هم في المدرجات بعيدًا عن أي من الفرق يشجعون، ولكن كانوا كلهم يشجعون الزمالك لأنه يمثل مصر كلها، رافعين الأعلام المصرية في قلب الدوحة، وهذا يؤكد على انتماء المصري الذي يسيطر عليه أينما كان.

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