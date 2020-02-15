د. هلالي عبد الرحمن يكتب: كورونا الكلاب

من الشائع والدارج هو كورونا الجهاز الهضمي الفيروسي في الكلاب، وأغلب الباحثين يعلمون جيدا كل تفاصيلها والتي تظهر في صورة أعراض للجهاز الهضمي (خمول – إجهاد – قئ – إسهال – الامتناع عن الأكل – الجفاف)، ولذلك سيكون مقالنا عن كورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب، والذي تشبه أعراضه أعراض كورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الإنسان.
س: ما هي كورونا الجهاز التنفسي الفيروسية في الكلاب؟
ج: من الأبحاث التي نشرت في أبريل 2008 والتي كانت خاصة بمجموعتين من الكورونا فيروس التي تتسبب في أعراض تنفسية في الكلاب، وهاتان المجموعتان مشابهتان لحد كبير لأنواع كورونا فيروس في كائنات أخرى.
أولهما: كورونا فيروس للأبقار والمتسببة في الأعراض التنفسية في الأبقار.
وثانيهما: كورونا فيروس للإنسان والمتسبب بأعراض البرد لدى الإنسان، ولذلك فإن هاتين المجموعتين مختلفتان عن كورونا فيروس الكلاب المعروفة قديما والخاصة بالجهاز الهضمي.
س: أين توجد كورونا الجهاز التنفسي الفيروسية في الكلاب؟
ج:
الدراسات الحديثة حاليا أوضحت تواجد كورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وبالفحص اتضح أن نسبة 50% من الكلاب تحمل أجساما مضادة لكورونا الجهاز التنفسي
الفيروسي، ما يدل على إصابتها مسبقا به وتم شفاؤها منه.
س: ما هي أعراض الإصابة بكورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب؟
ج:
س: من هو الأكثر عرضة للإصابة بكورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب؟
ج: ترتفع نسبة الإصابة في أمكان تجمعات الكلاب المزدحمة (متجر بيع الحيوانات الأليفة - المأوى – فنادق الكلاب – متنزهات الكلاب)، خاصة سيئة العناية والاحتياطات الصحية.
كذلك تصيب كورونا الجهاز التنفسي الفيروسي جميع الأعمار في الكلاب.
ج:
الأولى: الإصابة المباشرة
الثانية: الإصابة غير المباشرة
س: أهم الأعراض لكورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب؟
ج:
من الممكن أن يكون الكلب حاملا للإصابة بكورونا الجهاز التنفسي الفيروسي ولا تظهر عليه أي أعراض، وبذلك يصبح مصدرا لعدوى للحيوانات الأخرى، وهذا من أخطر أنواع الإصابة لكونة حاملا للمرض بدون أعراض.
أيضا في قليل من الحالات الضعيفة والمجهدة مناعيا قد تتفاقم الإصابة وتتعقد بعدوى كائنات دقيقة أخرى (بكتيرية – فيروسية)، فنتيجة ذلك يكون تطورها سريعا وصعبة التماثل للشفاء.
س: كيفية تشخيص كورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب؟
ج:
س: ما هو علاج كورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب؟
ج:
- عزل الحيوان المصاب عن باقي الحيوانات السليمة.
- العلاج التعويضي (المحاليل – الجلوكوز).
- المضادات الحيوية (لمنع العدوى البكتيرية الثانوية).
- التغذية الجيدة للحيوان المصاب.
- وضعه في أماكن دافئة بعيدة عن التيارات الهوائية والأماكن الرطبة.
س: هل يوجد تطعيم أو لقاح ضد كورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب؟
ج: حتى وقتنا هذا لا يوجد تطعيم أو لقاح لكورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب.
نقاط هامة
1 – لم تسجل حتى الآن حالات انتقال كورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب إلى فصائل الحيوانات الأخرى أو الإنسان.
2 – حتى الآن لا توجد وسيلة تشخيص متخصصة معملية، ولا يوجد علاج، ولا يوجد لها تطعيم أو لقاح خاص بكورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب.