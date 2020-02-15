د. هلالي عبد الرحمن يكتب: كورونا الكلاب

من الشائع والدارج هو كورونا الجهاز الهضمي الفيروسي في الكلاب، وأغلب الباحثين يعلمون جيدا كل تفاصيلها والتي تظهر في صورة أعراض للجهاز الهضمي (خمول – إجهاد – قئ – إسهال – الامتناع عن الأكل – الجفاف)، ولذلك سيكون مقالنا عن كورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب، والذي تشبه أعراضه أعراض كورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الإنسان.





ولذلك سيحتوى المقال على السؤال المقلق والرد عليه والهامين لكل مربى الحيوانات الأليفة، خاصة الكلاب "هل هناك احتمالية لانتقال كورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب منها إلى الإنسان؟".

س: ما هي كورونا الجهاز التنفسي الفيروسية في الكلاب؟

ج: من الأبحاث التي نشرت في أبريل 2008 والتي كانت خاصة بمجموعتين من الكورونا فيروس التي تتسبب في أعراض تنفسية في الكلاب، وهاتان المجموعتان مشابهتان لحد كبير لأنواع كورونا فيروس في كائنات أخرى.



أولهما: كورونا فيروس للأبقار والمتسببة في الأعراض التنفسية في الأبقار.

وثانيهما: كورونا فيروس للإنسان والمتسبب بأعراض البرد لدى الإنسان، ولذلك فإن هاتين المجموعتين مختلفتان عن كورونا فيروس الكلاب المعروفة قديما والخاصة بالجهاز الهضمي.

س: أين توجد كورونا الجهاز التنفسي الفيروسية في الكلاب؟

ج: أولى حالات اكتشفت كانت سنة 2003 في بعض البلدان الأوروبية (إنجلترا – أيرلندا – اليونان – إيطاليا)، وأيضا في اليابان.

الدراسات الحديثة حاليا أوضحت تواجد كورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وبالفحص اتضح أن نسبة 50% من الكلاب تحمل أجساما مضادة لكورونا الجهاز التنفسي

الفيروسي، ما يدل على إصابتها مسبقا به وتم شفاؤها منه.

س: ما هي أعراض الإصابة بكورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب؟

ج: قد تتسبب في حدوث عدوى بصورة حادة في الجهاز التنفسي في الكلاب، وقد تشترك البكتيريا مع هذه العدوى، وينضم أيضا العديد من أنواع الفيروسات المختلفة (فيروس الأنفلونزا - بارا إنفلونزا فيروس - أدينو فيروس – فيروس سل الكلاب – فيروس هيربس)، والبروتوديلا والميكوبلازما والاستربتو، ولذلك فان الأعراض قد تكون حادة وعنيفة جدا للكلاب نتيجة للعدوى المعقدة بالكثير من المسببات كما ذكرنا آنفا.

س: من هو الأكثر عرضة للإصابة بكورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب؟

ج: ترتفع نسبة الإصابة في أمكان تجمعات الكلاب المزدحمة (متجر بيع الحيوانات الأليفة - المأوى – فنادق الكلاب – متنزهات الكلاب)، خاصة سيئة العناية والاحتياطات الصحية.





جدير بالذكر أنه حتى الآن لم تسجل حالات انتقال كورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب لفصائل حيوانات أخرى أو للإنسان.

كذلك تصيب كورونا الجهاز التنفسي الفيروسي جميع الأعمار في الكلاب.

س: كيفية الإصابة بكورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب؟

ج: تتم الإصابة مثل أي عدوى للجهاز التنفسي، فهناك طريقتان رئيسيتان:



الأولى: الإصابة المباشرة وتحدث عن طريق الاتصال المباشر بين كلب مصاب وآخر سليم.



الثانية: الإصابة غير المباشرة وتحدث أثناء تعرض الكلب السليم للأماكن والأشياء الملوثة بإفرازات الجهاز التنفسي للكلب المصاب.

س: أهم الأعراض لكورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب؟

ج: قد نجد أغلب الحالات تكون الأعراض واضحة وتظهر في صورة أعراض عدوى الجهاز المعتادة وهي: "الكحة – العطس – إفرازات أنفية".

من الممكن أن يكون الكلب حاملا للإصابة بكورونا الجهاز التنفسي الفيروسي ولا تظهر عليه أي أعراض، وبذلك يصبح مصدرا لعدوى للحيوانات الأخرى، وهذا من أخطر أنواع الإصابة لكونة حاملا للمرض بدون أعراض.

أيضا في قليل من الحالات الضعيفة والمجهدة مناعيا قد تتفاقم الإصابة وتتعقد بعدوى كائنات دقيقة أخرى (بكتيرية – فيروسية)، فنتيجة ذلك يكون تطورها سريعا وصعبة التماثل للشفاء.

س: كيفية تشخيص كورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب؟

ج:من المؤسف عدم وجود طريقة تشخيصيةأو اختبار متخصص لتشخيص كورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب، ولكن المتبع أننا نقوم بعمل الاختبارات بطريقة الاستبعاد، أي يتم عمل اختيارات للبكتيريا وأنواع الفيروس الأخرى الناتج عنها أعراض مثل أعراض كورونا.

س: ما هو علاج كورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب؟

ج:لا يوجد حتى الآن مضاد لفيروس كورونا الجهاز التنفسي في الكلاب، ويمكن العلاج بـ

- عزل الحيوان المصاب عن باقي الحيوانات السليمة.

- العلاج التعويضي (المحاليل – الجلوكوز).

- المضادات الحيوية (لمنع العدوى البكتيرية الثانوية).

- التغذية الجيدة للحيوان المصاب.

- وضعه في أماكن دافئة بعيدة عن التيارات الهوائية والأماكن الرطبة.

س: هل يوجد تطعيم أو لقاح ضد كورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب؟

ج: حتى وقتنا هذا لا يوجد تطعيم أو لقاح لكورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب.

نقاط هامة

1 – لم تسجل حتى الآن حالات انتقال كورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب إلى فصائل الحيوانات الأخرى أو الإنسان.

2 – حتى الآن لا توجد وسيلة تشخيص متخصصة معملية، ولا يوجد علاج، ولا يوجد لها تطعيم أو لقاح خاص بكورونا الجهاز التنفسي الفيروسي في الكلاب.