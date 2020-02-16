ائتلاف دعم مصر يواصل جلساته بشأن قانون المحليات .. اليوم

يعقد ائتلاف الأغلبية دعم مصر، اليوم الأحد، مؤتمر ضمن سلسلة جلساته للحوار المجتمعى، بشأن قانون الإدارة المحلية والتى سيصل عددها لـ 20 جلسة، بمشاركة النائب عبد الهادى القصبى والنائب أحمد السجينى، فضلا عن نواب الائتلاف وعدد من المسئولين المعنيين بالقانون.





ومن المقرر مشاركة النقابات العمالية في جلسات الحوار المجتمعي، وفقا لما أعلنه النائب أحمد السجيني الأمين العام للائتلاف ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، خلال أولى جلسات الحوار التي تم عقدها مطلع الشهر الجاري بحضور الأحزاب.





وتستمر الجلسات على مدار 20 جلسة، بحضور جميع ممثلي المجتمع من سياسيين ونقابيين ومجالس متخصصة وخبراء قانونيين وفقهاء دستوريين وشباب، وذلك للتوافق على قانون يرضي جميع الأطراف.





وأرجأ مجلس النواب في ديسمبر الماضي مناقشة مشروع القانون بعدما رفضته الأغلبية البرلمانية، حيث شهدت الجلسة العامة للمجلس حينها خلافات واسعة بين رئيسه علي عبد العال ورؤساء الهيئات البرلمانية الرئيسية.



