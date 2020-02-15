الأسلاك الشائكة تحاصره والقمامة تحتل محيطه.. متحف طور سيناء يستغيث من الإهمال.. صور

ظل متحف آثار طور سيناء مغلقا حتى فقد سكان طور سيناء الأمل أن يفتح أبوابه للجمهور أو تعرض فيه حفائر منطقتي تل الكيلاني ورأس راية أو نتائج حفريات البعثة اليابانية، بل حاصرته أشجار النخيل والحشائش والأوراق المتناثرة على الأسلاك الشائكة.





وقد رصدت كاميرا "صدى البلد" صورا للمتحف المغلق وحوله الأسلاك الشائكة وتجمع القمامة من حوله.

وأوضح خالد عليان، مدير آثار جنوب سيناء، أن ناتج حفائر منطقتي تل الكيلاني ورأس راية تم نقله إلى مخازن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالقاهرة حرصا على سلامة تلك المقتنيات التي تم الكشف عنها ولإجراء اعمال الصيانة والترميم لها.





وقال إ نه سيتم عرض بعض ما تم الكشف عنه في متحف شرم الشيخ المقرر افتتاحه خلال العام الجاري، والذى تم الانتهاء من 90٪ من تجهيزاته، ومن المقرر أن يضم آثارا مكتشفة من مواقع آثار جنوب سيناء سواء فرعونية أو يونانية أو رومانية أو إسلامية أو مسيحية من مناطق مختلفة في جنوب سيناء مثل سرابيط الخادم وقلعة صلاح الدين الأيوبي بجزيرة فرعون ودير الوادي ورأس راية وتل الكيلاني بالطور ومساكن الخديوي عباس حلمي بكاترين وغيرها من مدن جنوب سيناء.



