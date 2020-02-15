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أخبار العالم

بعد هتافهم وسط الكعبة..#الأتراك_يدنسون_الحرم_المكي يتصدر تويتر

السبت 15/فبراير/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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منار نور
حول عدد من الأتراك ساحة الحرم المكي الشريف إلى مسرح للأحداث السياسية، وذلك بعد أن رددوا هتافات "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

أثار الفيديو غضب زوار الحرم، خاصة أن هؤلاء المعتمرين من المفترض أن تكون نيتهم صادقة لوجه الله، دون أن يقحموا السياسة في الدين.

ودش عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #الأتراك_يدنسون_الحرم_المكي، وتصدر قائمة الاكثر تداولا، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

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