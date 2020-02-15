بعد هتافهم وسط الكعبة..#الأتراك_يدنسون_الحرم_المكي يتصدر تويتر

حول عدد من الأتراك ساحة الحرم المكي الشريف إلى مسرح للأحداث السياسية، وذلك بعد أن رددوا هتافات "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".





أثار الفيديو غضب زوار الحرم، خاصة أن هؤلاء المعتمرين من المفترض أن تكون نيتهم صادقة لوجه الله، دون أن يقحموا السياسة في الدين.