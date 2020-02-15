بعد هتافهم وسط الكعبة..#الأتراك_يدنسون_الحرم_المكي يتصدر تويتر

حول عدد من الأتراك ساحة الحرم المكي الشريف إلى مسرح للأحداث السياسية، وذلك بعد أن رددوا هتافات "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".
أثار الفيديو غضب زوار الحرم، خاصة أن هؤلاء المعتمرين من المفترض أن تكون نيتهم صادقة لوجه الله، دون أن يقحموا السياسة في الدين.
ودش عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #الأتراك_يدنسون_الحرم_المكي، وتصدر قائمة الاكثر تداولا، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
شاهد التعليقات:
اللوم يكون على من أدخل هؤلاء الأنجاس بلاد الحرمين الشريفين— لا اله الا الله (@abof60661) February 15, 2020
أتركو التنظير لابد من محاسبة كل مسؤول على دخولهم
#الاتراك_يدنسون_الحرم_المكي pic.twitter.com/OwhNfyNBRY
هنا لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الاقصى في فلسطين وليس في السعودية والسفارة الإسرائيلية وسط أنقرة وليست في الرياض هذا هو نتاج الاسلام السياسي الذي يدعمه الخليفة المغرور أردوغان#الاتراك_يدنسون_الحرم_المكي pic.twitter.com/5DciAfV4wh— عيسى الزهراني (@esaa85632) February 15, 2020
#الاتراك_يدنسون_الحرم_المكي— 🌺🌷 شـــيخة الدلال 🌷🌺🇸🇦 (@dlal30dlal) February 15, 2020
الماسوني قردوغان هدفه تدمير الأسلام
دمره الله وأهلكه قريبا يارب pic.twitter.com/EaxWJXLeZt
اللهم إني استودعتك 🇸🇦أمنها وأمانها وإطمئنانها وأهلها وولاة أمرها ..#الاتراك_يدنسون_الحرم_المكي pic.twitter.com/nvYoeFmFc3— شمروخ الوهاب (@Al_amer511) February 15, 2020