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فن

آمال ماهر تطرب جمهور "عيد الحب" وتقدم "أنت لوحدك" للمرة الأولى..صور

السبت 15/فبراير/2020 - 03:40 م
صدى البلد
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محمد صبحى
أحيت الفنانة آمال ماهر حفل ال valentine's day الذي حمل عنوان "ليلة عيد الحب" وذلك علي مسرح "كايرو شو" بالقاهرة الجديدة بحضور كامل العدد. 

وكان ضمن حضور الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة نقلي والأمير أحمد بن سلطان والملحن محمود خيامي ومصطفى أبو دشيش والمحامي عاصم قنديل والإعلامية حياة عبدون.

أشعلت الفنانة الكبيرة الحفل بعدد من أغانيها الطربية والرومانسية منها "حبيبي لو رسمته" ، "أنا بداية بدايتك" ، "رايح بيا فين" ،"يا عيني عليكي يا طيبة" ، "مالها" ،لو كان بخاطري" ،"اعترف" و"أيام ما تتعوضش" .. وبناء على رغبات الجمهور قدمت "اتقي ربنا فيا" ، "سكة السلامة" وعلقت عليها قائلة رغم أنها "مش مناسبة لعيد الحب" .

وفي ختام وصلتها التي لم تنقطع خلالها موجات التصفيق الحار قدمت اغنيتها الجديدة لعيد الحب "ماتيبنيش" بمشاركة الموزع نادر حمدي وحرصت علي توجيه الشكر له وللفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات وانهت ليلة عيد الحب "اديني فرصة ".

الحفل يعد الاضخم ضمن سهرات "عيد الحب"، وشارك في إحياء فقراته حسب الترتيب النجم تامر عاشور والفنانة آمال ماهر والفنان ماجد المهندس وهو من تنظيم زكي حسانين ومحمد زكي "بنش مارك " وتنفيذ ايهاب زيدان ومسرح وبرودكشن تامر فوزي وصوت حامد عرفه وإضاءة عماد نبيل.
آمال ماهر تطرب جمهور "عيد الحب" وتقدم "أنت لوحدك" للمرة الأولى..صور
آمال ماهر تطرب جمهور "عيد الحب" وتقدم "أنت لوحدك" للمرة الأولى..صور
آمال ماهر تطرب جمهور "عيد الحب" وتقدم "أنت لوحدك" للمرة الأولى..صور
آمال ماهر تطرب جمهور "عيد الحب" وتقدم "أنت لوحدك" للمرة الأولى..صور
آمال ماهر تطرب جمهور "عيد الحب" وتقدم "أنت لوحدك" للمرة الأولى..صور
آمال ماهر تطرب جمهور "عيد الحب" وتقدم "أنت لوحدك" للمرة الأولى..صور
آمال ماهر تطرب جمهور "عيد الحب" وتقدم "أنت لوحدك" للمرة الأولى..صور
آمال ماهر تطرب جمهور "عيد الحب" وتقدم "أنت لوحدك" للمرة الأولى..صور
آمال ماهر تطرب جمهور "عيد الحب" وتقدم "أنت لوحدك" للمرة الأولى..صور
آمال ماهر تطرب جمهور "عيد الحب" وتقدم "أنت لوحدك" للمرة الأولى..صور
آمال ماهر تطرب جمهور "عيد الحب" وتقدم "أنت لوحدك" للمرة الأولى..صور
آمال ماهر تطرب جمهور "عيد الحب" وتقدم "أنت لوحدك" للمرة الأولى..صور
آمال ماهر تطرب جمهور "عيد الحب" وتقدم "أنت لوحدك" للمرة الأولى..صور
آمال ماهر تطرب جمهور "عيد الحب" وتقدم "أنت لوحدك" للمرة الأولى..صور
آمال ماهر تطرب جمهور "عيد الحب" وتقدم "أنت لوحدك" للمرة الأولى..صور
آمال ماهر تطرب جمهور "عيد الحب" وتقدم "أنت لوحدك" للمرة الأولى..صور
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