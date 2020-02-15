من صغره موهوب.. تعرف على مشوار الفنان أحمد غباشي.. فيديو

قال الفنان أحمد صبري غباشي إن بداية مشواره الفني كانت عن طريق الكتابة، لافتا إلى أن الكتابة هي التي فتحت المجال إلى المسرح والتمثيل.





وأضاف أحمد صبري، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن تي في"، أن الهدف من تقدمه في مهرجان "آفاق المسرحية"، ليس الفوز بل هو تحدٍ لإعجاب المهرجان بالمسرحية، مشيرا إلى أن سبب الفوز بالمنصب الأول في المهرجان هو اجتهاد الفريق والتكاتف.





وأكد أن شغف الكتابة ظهر لديه منذ المرحلة الابتدائية، لافتا إلى أن الكتابات كانت سهلة وبسيطة وبدأت في التطوير مع الوقت.





وأشار الفنان أحمد صبري، إلى أن أولى كتاباته الخاصة كانت قابلة للعرض على الجمهور في عام 2004، متابعا أنه تم نشر أول كتاب خاص به في عام 2007 والذي تم عرضه في معرض الكتاب عام 2008 على يد الكاتب أحمد توفيق الذي تولى مقدمته.





وأوضح أن فكرة الإعلانات تم تطويرها في مصر بشكل مبالغ، مؤكدا أنه عمل في كثير من المجالات بعد الكتابة، والتي تضم الإعلانات والتمثيل المسرحي والتليفزيوني والإخراج.