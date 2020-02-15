AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إيمى طه: بدأت موهبتي الغنائية من عمر الخامسة.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 12:38 م
المطربة ايمي طه
المطربة ايمي طه
Advertisements
قسم التوك شو

قالت المطربة الشابة إيمي طه، إنها بدأت مشوار الغناء منذ الطفولة، لافتة إلى أن جميع أفراد عائلتها يجيدون الغناء.


وأضافت إيمي طهن خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن تي في"، أنها بدأت الغناء في الخامسة من عمرها، مشيرة إلى أن البداية كانت لأم كلثوم.


وأكدت إيمي أنها تريد الغناء مع الدراسة الجامعية لكي تتعدد المجالات، مشيرة إلى أنها شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر.


وأوضحت أن سبب تقدمها في مسابقة ملكة جمال مصر هو عرض مشروعها الخاص بالبيئة والأطفال، مؤكدة أن من شروط مسابقة ملكة الجمال ليس كما يعتقد البعض الشكل فقط.


وتابعت أنه بجانب هواية الغناء تم تدعيمها بكثير من الورش الموسيقية، مشيرة إلى أنها انتهت من ألبومها الذي يضم 6 أغانٍ بشكل مختلف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاش هنا يوثق 8 رجال فى حياة أم كلثوم .. تزوجت 4 صوري وعرفي وسري.. أسرار تورطها في قتل أسمهان والقضاء على مستقبل العندليب.. وكواليس منعها من الغناء بالإذاعة

مشاهير من بلدنا.. عباس البليدي فنان اعتزل الشهرة حبا فى الدمايطة

ذكرى رحيل الشحات أنور.. رائد مدرسة قرآنية قلدها عشرات القراء.. حفظ القرآن في الثامنة من عمره.. اعتمد قارئًا بالإذاعة عام 1979.. وتعلق بصوته الملايين في لندن والأرجنتين

متسابقة أرب أيدول : والدتي اكتشفت موهبتي في سن الخامسة .. فيديو

بعد استبعادها من the voice kids.. صدى البلد في منزل هايدي محمد بالبحيرة.. فيديو

فى ذكرى رحيل كوكب الشرق .. عازف بفرقة أم كلثوم : تسجيل البروفة كان يستغرق شهرين.. فيديو

ترشيحاتنا

لدغهما ثعبان.. مصرع طفل رضيع وخاله بالشرقية

من ثلوج إلى حرارة مرتفعة.. تحول مفاجئ في طقس السعودية

بـ فستان قشر السمكة.. لقاء الخميسي تثير الجدل على إنستجرام

أخبار الرياضة .. فرمان مهم من سيد عبد الحفيظ بسبب السوبر.. ليفربول من حقه منع صلاح من الأولمبياد.. والشناوي نسر الأهلي

أغرب من الخيال.. امرأة تعثر على شريط كاسيت سقط منها في البحر قبل 25 سنة

شاهد.. مقطع فيديو مسرب لعامل في مطعم شهير يتسبب في فصله عن العمل

AdvertisementS

انهيار أسعار الذهب والدولار وتراجع النفط.. البرلمان يكشف الأسباب

رئيس البريد يكشف تفاصيل إحباط أكبر عملية غسيل أموال

برسالة مؤثرة.. الفنان محمد على رزق ينفصل عن زوجته سارة.. تفاصيل

فتيات شبكة تزويج القاصرات بالجيزة: محام ومحفظ قرآن تعديا علينا جنسيا قبل بيعنا

اغتصبونا وباعوا لحمنا بالرخيص .. كيف أسقطت مباحث الآداب شبكة بيع القاصرات للأثرياء العرب فى الجيزة

كورونا يضرب فيسبوك في مقتل.. ويتسبب في أضرار كبرى لصناعة التكنولوجيا

لـ خلافات بينهما.. زوج يسلخ جلد زوجته قبل قتلها والتمثيل بها

قلبت الموازين.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تعيد القضية لنقطة الصفر

في ذكرى رحيل حاتم ذو الفقار.. قصة العثور على جثته بعد 3 أيام من وفاته

في ذكرى رحيل فاتن فريد.. قصة مقتلها الشهيرة التي هزت مصر

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء.. وتحذر من طقس هذا الأسبوع

بعد إغلاق 6 ساعات.. عودة حركة المرور لطبيعتها على طرق الإسكندرية الصحراوي والشرقي والعلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

كورونا يضرب فيسبوك في مقتل.. ويتسبب في أضرار كبرى لصناعة التكنولوجيا

ديشرو.. لوحة فنية تحكي تاريخ أول حاكم للواحات في الدولة القديمة.. فيديو