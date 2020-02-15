إيمى طه: بدأت موهبتي الغنائية من عمر الخامسة.. فيديو

قالت المطربة الشابة إيمي طه، إنها بدأت مشوار الغناء منذ الطفولة، لافتة إلى أن جميع أفراد عائلتها يجيدون الغناء.







وأضافت إيمي طهن خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن تي في"، أنها بدأت الغناء في الخامسة من عمرها، مشيرة إلى أن البداية كانت لأم كلثوم.





وأكدت إيمي أنها تريد الغناء مع الدراسة الجامعية لكي تتعدد المجالات، مشيرة إلى أنها شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر.





وأوضحت أن سبب تقدمها في مسابقة ملكة جمال مصر هو عرض مشروعها الخاص بالبيئة والأطفال، مؤكدة أن من شروط مسابقة ملكة الجمال ليس كما يعتقد البعض الشكل فقط.





وتابعت أنه بجانب هواية الغناء تم تدعيمها بكثير من الورش الموسيقية، مشيرة إلى أنها انتهت من ألبومها الذي يضم 6 أغانٍ بشكل مختلف.