AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مطالبا بتغليظ العقوبة.. برلماني: صرف الأدوية بدون استشارة الطبيب يهدد حياة المواطنين

السبت 15/فبراير/2020 - 12:22 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المواطنين يتعرضون يوميا لخطر الموت بسبب تناول أدوية خاطئة لم يصفها الطبيب المعالج، خاصة فى ظل وجود غير المتخصصين لبيع الأدوية فى معظم الصيدليات، فبعض الصيدليات لا تلتزم بوجود صيدلى طبيب بداخلها، وتترك العامل أو من غير ذوى الاختصاص ليقوم بصرف الروشتة الطبية، وهو أخطر على صحة المريض، لأن العامل من الممكن أن يصرف دواء خاطئا بسبب عدم قدرته على قراءة الروشتة أو تشابه الصنف الدوائى مع صنف آخر، فيفقد المريض حياته.

وأوضح متولي في بيان له، أن استعمال الدواء من دون وصفة طبية يضعف المناعة ويسبّب أمراضًا خطيرة و من الممكن أن يتسبب فى تأخر الحالة الصحية للمرضى خاصة الأطفال وكبار السن، كما أنه سيعرض حياتهم للخطر نتيجة تأخير التشخيص الصحيح، لافتًا إلى أن صرف الدواء من دون وصفة طبية، يعتبر ثقافة سائدة في مجتمعنا وبخاصة في المناطق الشعبية، وتزداد انتشارًا لدى الأشخاص ممن لا يتوفر لديهم التأمين الصحي وارتفاع أسعار كشفية الأطباء.

وأشار إلى أن القانون يمنع بيع الأدوية فى الصيدليات بدون روشتة طبية أو وصف الصيدلى لأى أدوية للمرضى، وهو القانون المعمول به فى كل أنحاء العالم وبعض الدول العربية، ولكن هناك أدوية تُصرف دون روشتة، والمعروفة بالـ"OTC" موجودة على مستوى العالم، مثل أدوية نزلات البرد، وخوافض الحرارة، والأعشاب، وهى أدوية يحق للصيدلى أن يصرفها بدون روشتة، مشيرا إلى أن العالم يحاول تعظيم دور الصيدلى فى تلك الأدوية، خاصة أن ذلك يحقق توفيرا فى النفقات بشكل كبير للدول.

وطالب النائب بضرورة تغليظ العقوبات فى ذلك الأمر، لأن العقوبات فى القانون رقم 127 غير كافية لمنع الدخلاء على المهنة وصرف الأدوية بدون روشتة، علاوة على ضرورة التعاون بين النقابات المهنية ووزارة الصحة، وتفعيل القانون وسرعة إنشاء هيئة الدواء والتى عليها حل كل المشاكل المتعلقة بقطاع الأدوية.

وأكد أن الحل للقضاء على ظاهرة صرف الأدوية بالصيدليات دون وصفة طبية يرتكز على طرفي المسألة وهما الصيدلي والمريض، وأضاف أن الصيدلي يجب عليه التزام الأنظمة والقواعد التي تحدد مهامه من دون تجاوز مهما كان المبرر، أما المريض فعليه الحرص على عدم استخدام الدواء الوصفي إلا بوصفة طبية لأن ذلك هو الأضمن لسلامته وتحقيق النتيجة المرجوة من الدواء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز استبدال أدوية التأمين الصحي بغيرها من الصيدلية ؟.. العلماء يجيبون

ارتكب 6 جرائم| الصيادلة تطالب النائب العام بغلق موقع لبيع أدوية وتقديم القائمين عليه للعدالة

بتدمرك ومش عارف تبطلها.. 7 أدوية تساعد فى الإقلاع عن التدخين

صيدلية بالجهود الذاتية.. أدوية الضغط والسكر والكبد مجانا بحزب المصريين برأس غارب

تحركات برلمانية بسبب بيع أدوية للإجهاض على فيس بوك.. برلمانيون: صحة البشر ليست للبيع ومطالب بتفعيل قانون حظر الإعلان عن المنتجات الطبية والأدوية غير المرخصة

حكم بيع الترامادول دون موافقة الطبيب

ترشيحاتنا

الصحة: انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال غدا.. ونستهدف 16.5 مليون طفل

انخفاض 5 درجات مئوية.. «الأرصاد» تحذر من موجة صقيع جديدة.. فيديو

بـ21.06 مليار دولار.. مشروعات أفريقية بأياد مصرية.. تعرف عليها

اتبعها فورا ..الإسعافات الأولية عند التعرض لأزمة قلبية

عاجل.. الصحة العالمية: الصين تجري تجارب على كورونا والنتائج خلال 3 أسابيع

فوز مشرف وهروب مخزٍ.. البرلمان يهنئ الزمالك ويتهم اتحاد الملاكمة بالتقاعس

AdvertisementS

انهيار أسعار الذهب والدولار وتراجع النفط.. البرلمان يكشف الأسباب

رئيس البريد يكشف تفاصيل إحباط أكبر عملية غسيل أموال

برسالة مؤثرة.. الفنان محمد على رزق ينفصل عن زوجته سارة.. تفاصيل

اغتصبونا وباعوا لحمنا بالرخيص .. كيف أسقطت مباحث الآداب شبكة بيع القاصرات للأثرياء العرب فى الجيزة

كورونا يضرب فيسبوك في مقتل.. ويتسبب في أضرار كبرى لصناعة التكنولوجيا

فتيات شبكة تزويج القاصرات بالجيزة: محام ومحفظ قرآن تعديا علينا جنسيا قبل بيعنا

في ذكرى رحيل حاتم ذو الفقار.. قصة العثور على جثته بعد 3 أيام من وفاته

في ذكرى رحيل فاتن فريد.. قصة مقتلها الشهيرة التي هزت مصر

لـ خلافات بينهما.. زوج يسلخ جلد زوجته قبل قتلها والتمثيل بها

قلبت الموازين.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تعيد القضية لنقطة الصفر

بعد إغلاق 6 ساعات.. عودة حركة المرور لطبيعتها على طرق الإسكندرية الصحراوي والشرقي والعلمين

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء.. وتحذر من طقس هذا الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

كورونا يضرب فيسبوك في مقتل.. ويتسبب في أضرار كبرى لصناعة التكنولوجيا

ديشرو.. لوحة فنية تحكي تاريخ أول حاكم للواحات في الدولة القديمة.. فيديو