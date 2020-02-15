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حوادث

ضبط عصابة "بطاطس" للاتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية

السبت 15/فبراير/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من ضبط عصابة يتزعمها عاطل شهرته بطاطس للاتجار فى المواد المخدرة، وأحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط كل من رمضان  س م " 28 سنة سائق توك توك  وأحمد ش ص وشهرته " بطاطس" عاطل.

وضبط بحوزتهما كمية من  مخدر الحشيش تزن 1.100 كيلو جرام ومبلغ 700 جنيه و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.
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