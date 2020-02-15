ضبط عصابة "بطاطس" للاتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من ضبط عصابة يتزعمها عاطل شهرته بطاطس للاتجار فى المواد المخدرة، وأحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط كل من رمضان س م " 28 سنة سائق توك توك وأحمد ش ص وشهرته " بطاطس" عاطل.





وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن 1.100 كيلو جرام ومبلغ 700 جنيه و2 هاتف محمول.



