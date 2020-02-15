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حوادث

لدغهما ثعبان.. مصرع طفل رضيع وخاله بالشرقية

السبت 15/فبراير/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

لقي نجار ونجل شقيقته مصرعهما اليوم، السبت، عقب تعرضهما للدغ من ثعبان داخل منزل الأسرة بقرية "العدلية" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بالشرقية، وبالعرض على نيابة بلبيس، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.


فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "بلبيس"، يفيد بوصول الطفل "كرم. م"، سنة وثلاثة أشهر، و"م. ال"، 54 سنة، نجار، مُقيمان بقرية "العدلية" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، مصابين بلدغة ثعبان، وتوفيا فور وصولهما.


وتبين من التحريات وسؤال والدة الطفل "ص. ع"، 22 سنة، ربة منزل، ونجل النجار "عبد الله"، 18 سنة، عامل، تبين أنه أثناء تواجد الطفل بالمنزل تسلل إليه الثعبان ولدغه، وأثناء محاولة النجار خاله إنقاذه، لدغه الثعبان هو الآخر.


وأفاد تقرير مفتش الصحة بحدوث الوفاة نتيجة التعرض لدغة ثعبان وفشل في التنفس بسبب السم، ولا توجد شبهة جنائية.


وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1714 إداري بلبيس لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

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