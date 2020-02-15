بعد نشر خطة «تنوفا».. أول رد من حماس على رئيس أركان جيش الاحتلال

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن نشر رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، خطة جيشه للسنوات المقبلة التي أطلق عليها "تنوفا"، تؤكد العقلية الإجرامية التي تحكم قيادات الاحتلال، وضربهم بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الإنسانية ، واحتكامهم لمنطق العصابات.





وأكد حازم قاسم، الناطق باسم حماس، "أن خطة أفيف كوخافي، تبحث عن نصرٍ مفقود، وحسم للمعارك يبتعد مسافات متزايدة عن منال هذا الجيش العدواني، ويريد أن يستعيض عن عدم قدرته على حسم المعارك العسكرية بارتكاب المجازر ضد المدنيين".





وأضاف "تتحدث خطة كوخافي عن نية جيش الاحتلال تدمير مقدرات المقاومة، ومحاولة تصفية نصف مقاتليها، وكأنه كان يتورع عن ذلك في حروبه السابقة، التي عاث فيها قتلًا ودمارًا وتخريبًا، ومع ذلك لم يستطع أن يحقق أيٍ من أهداف عدوانه".





واعتبر "أن الحديث عن خطط جيش الاحتلال، لن توقف سعي شعبنا ومقاومته عن مواصلة مشوار نضاله لانتزاع أرضه ومقدساته من براثن الاحتلال".





وأكد أن المقاومة ستواصل مراكمة القوة، لممارسة واجبها في الدفاع عن شعبها، ومواصلة مشروع التحرير والعودة، مضيفا :"مقاومتنا ببسالتها وتوحدها في الميدان عبر غرفة العمليات المشتركة، وشعبنا بصموده والتفافه حول خيار المقاومة، ستمنع الاحتلال من تحقيق أي من أهداف خططه.



