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محافظات

مدير الطب الوقائي بالمنيا يكشف حقيقة إصابة مهندس صيني بـ كورونا في المحافظة

السبت 15/فبراير/2020 - 01:41 م
صدى البلد
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أيمن رياض
قال الدكتور علي قاسم، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنيا، إن فيروس كورونا ليس فيروسا جديدا بل قديم الوجود، حيث يسكن الفيروس أمعاء الفئران والخفافيش والثعابين والإبل العربية، نافيًا ما تردد من أنباء عن وجود مهندس صيني بالمنيا مصاب بالفيروس.


كان ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، حول تطبيق الإجراءات الوقائية ضد الفيروسات والأمراض المعدية، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنيا تحت عنوان "أمراض الشتاء بين الوقاية والعلاج".


وأكد "قاسم"، أن "الصحة" تحركت على الفور إلى مكان تواجد المهندس، وتم إجراء التحاليل الطبية اللازمة التى أثبتت عدم إصابته بالفيروس، وأنه كان مصابًا بنزلة إنفلونزا عادية.


وقدم مدير الطب الوقائي شرحًا مفصلًا لطرق نقل العدوى وكيفية الوقاية من نقل الفيروس ومخاطر ومضاعفات الإصابة به وكافة الأمراض التنفسية المعدية وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه والتأكيد على تنشيط ترصد الأمراض التنفسية الحادة.

 

وأكد أن الإجراءات الوقائية، وتتمثل في غسيل الأيدي جيدا، والحفاظ على النظافة الشخصية وتجنب ملامسة العين والأنف والابتعاد عن المصابين والحفاظ على التغذية السليمة، مؤكدًا أن الإجراءات الوقائية مسئولية كل أسرة ومدرسة؛ بهدف نشر الوعي الصحي والوقاية من الأمراض.

مدير الطب الوقائي بالمنيا يكشف حقيقة إصابة مهندس صيني بـ كورونا في المحافظة
مدير الطب الوقائي بالمنيا يكشف حقيقة إصابة مهندس صيني بـ كورونا في المحافظة
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