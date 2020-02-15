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رياضة

أهلي 2003 يواجه طنطا اليوم في بطولة الجمهورية

السبت 15/فبراير/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ ضيفه طنطا اليوم، السبت، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ٢٣ من بطولة الجمهورية.

يسعى فريق ٢٠٠٣ للتعويض في مباراة اليوم، بعدما فقد نقطتين في المباراة السابقة بتعادله مع الإنتاج الحربي ٢ – ٢، لذلك يدخل المباراة أمام طنطا وهو يركز على الضغط منذ البداية مع الاستحواذ على الكرة، من أجل تحقيق الفوز.

ويمتلك أهلي ٢٠٠٣ في رصيده حتى الآن 37 نقطة جمعها من الفوز في ١٠ مباريات، والتعادل في ٧ مباريات، و٣ خسائر، مسجلًا ٣٧ هدفًا مقابل ٢١ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًا، وشريف عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق وطه محمد عبد الرحيم مخطط الأحمال وأحمد ممدوح أخصائي التدليك.

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