لهذه الأسباب.. محلل إسرائيلي يقلل من خطة أركان الاحتلال «تنوفا»

كشف المحلل العسكري الإسرائيلي "ألون بن دافيد" بصحيفة "معاريف" العبرية، عن أن الخطة المسماة "تنوفا" التي وضعها رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي، "أفيف كوخافي"، وصُدق عليها حديثًا، لا تعد نقطة تحول في العقيدة القتالية للجيش الإسرائيلي، كما أنها لا تقدم حلولًا عملية لنقاط الضعف في ذراع البر والقوى البشرية في الجيش الإسرائيلي.





وأكد "بن دافيد"، "لا يوجد اليوم جندي واحد أو حتى قائد في السرايا النظامية التابعة لذراع البر الإسرائيلي شارك فعليًا في حرب أو عملية عسكرية كبيرة".





وشدد على "خطورة المقاتل في حزب الله أو حماس لأنه أطلق الكثير من الطلقات في حياته وتدرب كثيرًا وكذلك شارك في معارك".





وكان الخبير العسكري "بنيامين عميدرور"، المختص في العقيدة القتالية للجيش الإسرائيلي، قال قبل نحو أسبوعين، خلال لقاء معه أجرته صحيفة "معاريف" ،"أن مقاتلي حماس وحزب الله لديهم كفاءة وخبرة قتالية أكثر من جنود الجيش الإسرائيلي".





ويُشار إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة الأسبق "جابي اشكنازي" كان كثيرًا ما يمتدح "عميدرور" ويثني عليه وعلى خبرته العسكرية، ويقول أنه كان تلميذًا دائمًا لـ"عميدرور" ويأخذ بمشورته فيما يتعلق بالعقيدة القتالية للجيش الإسرائيلي.



