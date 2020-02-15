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اقتصاد

وزيرة الصناعة: عرض التصور النهائي لـ إكسبو دبي 2020 على رئيس الوزراء الأسبوع المقبل

السبت 15/فبراير/2020 - 01:43 م
خلال المؤتمر
خلال المؤتمر
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أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه سيتم تقديم الملف الخاص بالتصور النهائي لمعرض إكسبو دبى 2020  المقرر انعقاده فى أكتوبر المقبل إلى رئيس الوزراء الأسبوع المقبل.

وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم السبت أنه خلال الفترة المقبلة تم عقد اجتماع موسع مع كافة الوزارات المعنية كالسياحة ، والآثار ، التخطيط ، المالية ، التعاون الدولي ، الاستثمار ، بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس والهجرة لوضع التصور المناسب لتقديم الصورة اللائقة والشكل اللائق لمصر بالمعرض.

وأشارت إلى أن تلك الوزارات قامت بتشكيل مجموعات عمل متوازية مع فريق العمل الذى شكلته وزارة التجارة والصناعة برئاسة وزير مفوض بالتمثيل التجارى له من الخبرة التى تجعله قادرا على انجاز الملف، ويعمل تحت يده شباب من وزارة التجارة، ويتم المتابعة اليومية من خلالى شخصيا.

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